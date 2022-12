Dansk transportkoncern udvider sit logistik-netværk på De Britiske Øer

Torsdag 29. december 2022 kl: 13:31

Strategisk match



Af: Redaktionen Hovedparten af kølevarerne transporteres for fødevareproducenter og detail-handelen, der efterspørger høj pålidelighed og effektivitet. McBurney Transport Group tilbyder også lager-, distributions- og andre logistiktjenester.Købet af McBurney Transport Group følger DFDS’ strategiske fokus på kølevare-logistik, det overlapper med eksisterende aktiviteter i regionen og giver forbindelsesmuligheder til andre dele af DFDS’ paneuropæiske transportnetværk.- Købet af McBurney Transport Group medfører en betydelig styrkelse af de løsninger, vi kan tilbyde kunder på øen Irland og i Storbritannien, særligt i forhold til den stabile fødevaresektor. Købet tilfører også væsentlig mere skala til vores eksisterende aktiviteter i regionen, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør i DFDS.- Ved at blive en del af DFDS får vi adgang til nye udviklingsmuligheder. Jeg er sikker på, at den bredere markedsdækning, herunder adgang til DFDS’ omfattende transportnetværk, vil være et plus for vores mange mangeårige kunder. Jeg er også overbevist om, at vores loyale og dedikerede medarbejdere vil være trygge og tilfredse efter denne transaktion, siger Norman McBurney, der er grundlægger af McBurney Transport Group.Købet følger DFDS’ strategi om at ekspandere inden for logistikløsninger rettet mod kølevarer. Opkøbet udvikler og udvider desuden DFDS’ transportnetværk fokuseret på at flytte gods i trailere ved brug af vej, jernbane og færge.







McBurney bliver en del af forretningsenheden Cold Chain i Logistics Division. Integrationen af McBurney forventes at generere synergier. De forventede synergier og en integrationsplan vil blive meddelt i forbindelse med transaktionens afslutning.



DFDS køber McBurney for en gældfri transaktionsværdi på 1,2 milliarder kroner (138 millioner britiske pund). Eksisterende likvide midler anvendes til transaktionsbetalingen.

Transaktionens afslutning er betinget af myndighedsgodkendelse.a





Om McBurney Transport Group (McBurney):

McBurney's primære aktivitet er transport af hel- og partlæs på trailere mellem Irland, Nordirland og Storbritannien på vej og med færge. De fleste af trailerne er køleenheder. McBurney transporterer årligt over 100.000 trailere over Det Irske Hav

McBurney har hovedkontor i Ballymena i Nordirland og opererer fra otte forskellige afdelinger: tre i Nordirland, én i Irland, tre i England og én i Skotland. I Liverpool driver McBurney et kølehus med plads til 25.000 paller, der anvendes som terminal for distribution af kølevarer til hele Storbritannien.

Under navnet Bondelivery ejer og driver McBurney også et 10.000 kvadratmeter lager i Nordirland med fokus på distributionsløsninger til detailsektoren og sidste-mil-levering på øen Irland

McBurney er en transportvirksomhed, der selv kontrollerer det meste udstyr for at sikre høj pålidelighed, fleksibilitet og effektivitet, som fødevareproducenter og detailsektoren efterspørger

Virksomheden har i dag over 800 ansatte og råder over omkring 400 lastbiler og 1.360 trailere, hvoraf 955 er køletrailere. Størstedelen af udstyret er ejet

I 2021 var McBurneys omsætning på 1,0 milliard kroner, og for 2022 forventes omsætningen at stige til 1,3 milliarder kroner. Virksomhedens EBITDA var 160 millioner kroner i 2021 (før justering for IFRS 16). McBurney blev grundlagt i 1965 af Norman McBurney, der er hædret med OBE-ordenen









