Politiet har fået nye anmeldelser om tyverier i pirattaxier

Torsdag 29. december 2022 kl: 13:20

Af: Redaktionen Onsdag kom der to nye anmeldelser fra unge mænd, der havde benyttet sig af et billigt lift, der endte med at blive en dyr fornøjelse.En 17-årig ung mand anmeldte, at han natten til mandag var steget ind i en pirattaxi i Aarhus midtby, og da den lidt efter standsede ved den aftalte adresse, og den 17-årige ville betale med sit dankort, virkede chaufførens medbragte kreditkortlæser ikke.Chaufføren sagde, at den 17-årige kunne få turen gratis, men at de lige skulle danse en dans sammen først. Efter en kort dans ude foran bilen tog den 17-årige hjem, og først noget senere opdagede han, at hans dankort var blevet stjålet, og at der var hævet nogle tusinde kroner på kortet.En 21-årig mand blev også udsat for tyveri efter en tur i en pirattaxi. Natten til onsdag kørte han med pirattaxi fra Aarhus' midtby, og kortlæseren i denne bil virkede heller ikke. Det endte med, at chaufføren tog den 21-åriges kort, hvorefter han blev bedt om at forlade bilen.Den 21-årige skyndte sig efterfølgende at få spærret kortet, så gerningsmanden ikke kunne bruge det.Østjyllands Politi opfordrer til, at man aldrig benytter sig af en pirattaxi, da der er risiko for at blive udsat for tyveri eller røveri.- Brug offentlig transport, tag en rigtig taxi eller få en ven eller et familiemedlem til at hente dig. Sørg for at finde ud af, hvordan du kommer hjem, inden du tager i byen, så er risikoen for at blive fristet af en pirattaxi mindre, lyder det endnu en gang fra Østjyllands Politi.