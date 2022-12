Norgesfærger skal kunne sejle på andet end gas

Torsdag 29. december 2022 kl: 13:03

Af: Redaktionen Efter to år med pandemi og myndighedspålagte rejserestriktioner har Fjord Line indtægtsmæssigt haft selskabets bedste højsæson i 2022. Men Ruslands invasion af Ukraine har medført ekstraordinære høje og meget svingende priser på LNG (Liquified Natural Gas), som udløser en situation for Fjord Line, som ikke er bæredygtig rent økonomisk.





Prisudviklingen har været langt højere end for traditionelle og mindre bæredygtige energikilder, der anvendes til skibsdrift. Fjord Line modtager desuden ingen offentlig energistøtte i forbindelse med energikrisen. Det betyder, at brændstofomkostningerne for Fjord Lines to skibe, der opereres med LNG, har haft en drastisk stigning langt over et økonomisk bæredygtigt niveau.





Siden starten af efteråret, er afgangene med LNG-skibene fra Vestlandet i Norge, Danmark og Langesund i Norge reduceret og sejltiden er forlænget for at spære på energien.





Fjord Line har gennem længere tid arbejdet på at vurdere alternative og langsigtede løsninger for at kunne opretholde sine normale kundetilbud på ruten mellem Vestlandet og Danmark samt ruten mellem Langesund og Hirtshals. Fjord Line har nu besluttet at udskifte single-fuel LNG-motorerne på de to LNG-skibe »Stavangerfjord« og »Bergensfjord« med dual-fuel LNG/MGO-motorer i løbet af foråret. MGO står for Marine Gas Oil.





Ombygningen af de to færger betyder, at de ud over LNG kan sejle på MGO (Marine Gas Oil), hvilket vil sikre en økonomisk bæredygtig drift, indtil LNG-priserne er tilbage på et normaliseret niveau.





Fjord Line markerede sig som pionerer indenfor LNG-skibsdrift med de to prisbelønnede LNG-skibe, da de blev søsat i 2013 og 2014.





- Det er vemodigt at være nødsaget til at gennemføre en ombygning, for også at kunne sejle på MGO, selvom Marine Gas Oil har betydelig lavere svovludslip end traditionelt brændstof som HFO (Heavy Fuel Oil). Ombygningen er dog helt nødvendig for at kunne opretholde vores kundetilbud, sikre arbejdspladser og sikre Fjord Lines fortsatte udvikling, siger Fjord Line's administrerende direktør, Brian Thorsted Hansen.





- Ombygningsplanen medfører desværre, at vi i perioden 8. februar til 25. maj 2023 ikke vil kunne opretholde vores kundetilbud på ruterne Bergen-Stavanger-Hirtshals, og Hirtshals-Langesund. Vi beklager meget overfor vores privat- og firma-/fragtkunder, som bliver berørt af ændringer, og som er vant til at benytte Fjord Line på disse vigtige færgeforbindelser mellem Norge og kontinentet, siger Brian Thorsted Hansen videre.





Ombygning af LNG-skibene

Ombygningen af »Stavangerfjord« går i gang i januar og vil være afsluttet ved udgangen af ma. »Bergensfjord« bygges om i perioden fra februar til midt i juni. Ruterne som vil blive påvirket af ombygningerne er Bergen-Stavanger-Hirtshals og Hirtshals-Langesund. Fjord Line's øvrige ruter på Sandefjord-Strömstad og Kristiansand-Hirtshals vil ikke blive påvirket af ændringerne og vil sejle som normalt.





Skibene bliver ombygget på Fosen Yard og motorerne leveres af Wärtsilä.





Fjord Line har i forbindelse med ombygningen og den pågående energikrise gennemført en refinansiering, hvor ejere og lånegivere sammen sikrer, at Fjord Line kan sejle videre.





Gennem corona-tiden og energikrisen har ejerne sammen bidraget med 500 millioner norske kroner i form af ny egenkapital til selskabet.





Kunder der har booket med Fjord Line, og som er påvirket af ændringer, vil få deres rejse/transport refunderet, eller de kan vælge at blive ombooket, eller få en voucher.





I ombygningsperioden vil Fjord Line investere i medarbejderne gennem fortsat kompetenceudvikling for at bygge videre på rederiets fundament og udvikling.





- Vi glæder os til at byde kunderne velkommen tilbage på de berørte ruter, når ombygningerne er gennemført, siger Brian Thorsted Hansen.





Fjord Line har sejlet forrest i den grønne omstilling og er det eneste norske rederi, som transporterer passagerer og gods internationalt på to skibe, der er drevet af flydende naturgas. Ved at bruge naturgas opnår Fjord Line en CO2-reduktion på op til 25 procent og en kraftig reduktion i udslippet af svovl- og nitrogenoxider.





- Det er vi stolte over, og vores ambitioner om at være markedsledende i den grønne omstilling er uforandret, og det vil vi fortsat arbejde for, siger Brian Thorsted Hansen.





