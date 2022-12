Færgerederi sænker billetpriserne - trods stigende priser på energi

Torsdag 29. december 2022 kl: 12:41

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Helt konkret falder den laveste pris for en tur over Kattegat med 50 kroner til 249 - og der vil være mange lavpris-billetter at finde til den nye pris.- Det skal være billigt at rejse i Danmark. Det er sådan, vi har gjort det de seneste ti år, og det har virket. Vi har en ekstra hurtigfærge i drift i 2023, og den øgede kapacitet vil vi gerne udnytte, siger Jesper Skovgaard.Mange andre trafikselskaber varsler lige nu prisstigninger for 2023, men her ønsker Molslinjen at gå mod strømmen.- Vores rute er kritisk infrastruktur i Danmark, og vi vil hele tiden arbejde på at få så mange billige billetter i markedet som muligt. Som alle andre er vi ramt af de øgede omkostninger, men det tab må vi hente ind ved at få flere passagerer og biler med færgerne, fastslår Jesper Skovgaard.