Infrastrukturprojekter i Danmark får EU-støtte

Onsdag 28. december 2022 kl: 11:00

Af: Redaktionen Esbjerg Havn kan med godkendelsen se frem til at få 211 millioner til at uddybning af sejlrenden, så store skibe kan komme ind i havnen. Pengene kommer fra EU’s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF).Uddybningen vil også være til fordel for udbygningen af havvind i Nordsøen.- De danske havne er vigtig infrastruktur. De er en central del af den grønne omstilling, ikke mindst når det gælder udbygning af produktionen af energi fra havvind. Esbjerg Havn er samtidig strategisk vigtig i forhold til Danmarks indsats i NATO, og derfor er jeg glad for, at EU’s medlemslande har valgt at tilslutte sig Kommissionens indstilling, siger transportminister Thomas Danielsen (V).Ud over projektet ved Esbjerg har to andre projekter i Danmark fået tilsagn om at modtage CEF-midler. Det drejer sig om to jernbaneprojekter, hvor der ydes støtte på cirka 26 millioner kroner til en forundersøgelse af et overhalingsspor ved Kalvebod mellem Københavns Hovedbanegård og Ørestad og et vendespor ved Københavns Lufthavn samt 196 millioner kroner til udvidelse af Ny Kastrup Station ved Københavns Lufthavn.