100-års busjubilar har mod på mere

Onsdag 28. december 2022 kl: 09:04

Af: Redaktionen På trods af usikkerheden om startdatoen valgte Edelskov Bus’ administrerende direktør og medejer, Carsten Baggers, at markere 100-års jubilæet i 2022 - dog uden den store festivitas.







- Vi har simpelthen haft for travlt til at kunne afsætte tid og ressourcer på den helt store fejring af jubilæet. Vi har prioriteret at transportere vores gæster, og så må vi se, hvornår vi får tid til at fejre os selv, siger Carsten Baggers, da Magasinet Bus besøgte han en dag sidst i november.







Interesserede kan læse hele artiklen i Magasinet Bus 12 - 2022 her:







Interesserede kan læse hele artiklen i Magasinet Bus 12 - 2022

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.