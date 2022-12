70 år gammel tankstation har skiftet benzin og diesel ud med el

Tirsdag 27. december 2022 kl: 10:11

Stort potentiale i fremtiden

Af: Redaktionen Der var taler fra både Clever, Kvix og Thisted Kommune til indvielsen, og humøret var højt trods regn og blæst.Den nye lynladestationen ved Kvix kan levere lynhurtig opladning til seks biler på samme tid, så man på under 30 minutter kan få strøm nok på bilen til at komme et godt stykke videre.- Da vores aftale med brændstofleverandøren stod til at udløbe, tænkte jeg, hvorfor ikke slå to fluer med et smæk og droppe salget af benzin og diesel, få renset op i den forurening, der var på stedet og så i stedet lade det genopstå med lynladestandere og i grønne omgivelser, siger Claus Sørensen, der ejer Kvix.Hos Danmarks største ladeoperatør tror man på, at fremtiden er elektrisk, og derfor blev de glade, da Claus Sørensen henvendte sig tidligere på året.- Det er i den grad positivt, når en fossil tankstation som Kvix genopstår som en ren lynladestation – det gør både hverdagen for elbilisterne nemmere, og så gavner det den grønne omstilling. Skal vi nå regeringens mål for 2030, skal vi også turde satse på de grønne løsninger og gå foran, hvor det er muligt. Det er samarbejdet med Kvix et fantastisk eksempel på. Og her har Claus ambitionen til at lade Kvix genopstå i den grønne omstillings navn. Det er fremsynet, og det er modigt, siger Clevers direktør, Casper Kirketerp-Møller.Selvom omdannelsen af Kvix er den første af sin slags i Clever's portefølje, er den ikke den sidste. I begyndelsen af det nye år planlægger selskabet første spadestik til omdannelsen af endnu en tankstation.- Rigtig mange tankstationer rundt om i landet ligger på gode trafikale knudepunkter. Jeg tænker, at der ligger en synergi i at omdanne dem til gavn for elbilisterne, så folk fortsat kan lade der, hvor de er. Vi skal alle sammen før eller siden vinke farvel til de fossile biler, så hvorfor ikke lade os samarbejde om at få omdannet de gode lokationer til rene lynladestationer med grøn natur omkring sig. Jeg tror på, at det er en tendens, vi kommer til at se mere af i de kommende år, siger Casper Kirketerp-Møller.Med lynladestationen i Thisted runder Clever 100 lynladepunkter på tværs af landet. I løbet af 2023 bliver det tal markant højere, da selskabet forventer mindst en syvdobling af antallet af lynladepunkter. Nogle af dem vil man kunne kunne finde på lynladestationer ved Nørresundby, Aabenraa og Maribo eller ved forskellige Føtex-, Bilka- og Netto-forretninger.