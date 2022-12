- Branchen bør inddrages

TRANSPORTORGANISATION EFTER VARSLET LOVFORSLAG OM VEJAFGIFTER:

Tirsdag 27. december 2022 kl: 12:33

Af: Redaktionen ITD fremfører, at det under regeringsforhandlingerne efter valget ikke lykkedes for Venstre, at få droppet de kilometerbaserede vejafgifter, at den tidligeres S-Regerings aftalte med de daværende støttepartier.Lovforslaget, som blev sendt i høring af den tidligere S-regering inden udskrivelsen af folketingsvalget, bør efter ITD's menig ikke hastes igennem.- Den politiske aftale, der ligger til grund for lovforslaget om kørselsafgifterne blev indgået helt tilbage i 2020. Nu skriver vi snart 2023, og branchen og samfundet, står i er en helt anden situation, end man gjorde i 2020. Derfor mener vi, at regeringen er for hurtigt ude ved at melde ud om kørselsafgifterne, uden at inddrage branchen først, siger John A. Skovrup, der er bestyrelsesformand i ITD.I sit høringssvar til lovforslaget pegede ITD på en lang række problemer med den kommende vejafgift, blandt andet, at afgiften eksempelvis kommer til at koste 275 millioner kroner om året i administration.

Det mener ITD, er "...et kæmpe spild af de penge, som vognmændene skal betale for at køre på vejene".







- Branchen har i sine høringssvar til det lovforslag, som ligger på bordet, fremhævet en lang række problemer. For eksempel mener vi, at det er helt hen i vejret, at staten skal bruge 275 millioner kroner hvert år på at administrere vejafgiften. For der er altså ikke tale om et engangsbeløb, men en fast løbende omkostning, som betyder, at der allerede i 2030 vil være brugt mere end 1,3 milliarder kroner alene til administration af afgiften. Det må simpelthen kunne gøres bedre, siger John A. Skovrup.







Samtidig peger ITD på risikoen for, at transportsektoren og vognmændene bliver "...dobbeltbeskattet, når lastbilerne både pålægges en særskilt kørselsafgift samtidig med, at der er generelle CO2-afgifter på vej - blandt andet fra EU, som også rammer branchen".







- EU har besluttet at indføre et nyt CO2-kvotesystem for vejtransporten, som vil gøre diesel op til 90 øre dyrere pr. liter. Det kommer oven i den kørselsafgift, som regeringen også vil indføre. Derudover står vi midt i en energikrise, der også gør brændstof markant dyrere. Så der bliver altså nødt til at komme noget den anden vej, hvis det overhovedet skal hænge sammen for erhvervet, siger John A. Skovrup.







Derfor opfordrer ITD den nye SVM-Regering til at inddrage branchen, inden et lovforslag fremsættes i det nye folketing.







- Vi opfordrer regeringen til at indkalde branchen til en drøftelse af lovforslaget, inden det sendes til behandling i Folketinget, så vi kan få svar på mange af de spørgsmål og bekymringer, som vi har påpeget. For det her kommer på det værst tænkelige tidspunkt - midt i en energikrise og en kommende recession, og det bør regeringen forholde sig til, siger John A. Skovrup.





