Entreprenør-koncern har lagt over 75 millioner kroner i bormholmske virksomheder

Tirsdag 27. december 2022 kl: 09:00

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen MT Højgaard Danmark har det sidste halvandet år arbejdet på en udvidelse af ydermolen i industrihavnen i Rønne med 475 meter samt etablering af yderligere 300 meter tunglastskaj med 50.000 kvadratmeter bagland. De to opgaver, samt udvidelsen af Galløkken, giver samlet i alt ca 100.000 kvadratmeter nyt havneareal.Udvidelsen af Rønne Havns anden etape er helt som planlagt efter havnens masterplan, som skal forberede Rønne Havn A/S til de øgede krav, der stilles fra havnens kunder, og udvidelsen skal dermed bidrage til at fremtidssikre funktionen som erhvervshavn på Bornholm.- Med udvidelsen kan vi fortsætte den markante vækst, vi oplever indenfor især udskibning af offshore-vind fra Bornholm. Vores ambition er at fastholde positionen som den mest attraktive havn i Østersøen for installation af havvind, og den konkurrenceposition har vi styrket markant med udbygningen, som er planlagt at skulle tilgodese alle havnens forretningsområder, siger Lars Nordahl Lemvigh, der er administrerende direktør på Rønne Havn A/S.Hos MT Højgaard, der har stået for anden etape af havneudvidelsen og Galløkken, er der stolthed og glæde over, at projektet er færdiggjort helt efter tidsplanen.- Bornholm kaldes ofte solskinsøen, men sammenlignet med mange andre steder i Danmark har vejret med oftere kraftige vinde og store bølger været lidt af en udfordring. På trods af de udfordringer har vi alligevel kunnet holde vores stramme tidsplan og færdiggjort projektet til tiden, og med stor hjælp fra de lokale leverandører, siger projektchef Dan Locht fra MT Højgaard Danmark, der har meget ros til de lokale virksomheder.I forbindelse med udbygningen har MT Højgaard Danmark valgt at bruge en række lokale underleverandører og har samlet lagt over 75 millioner kroner hos bornholmske virksomheder.En af de lokale virksomheder, som har haft en del arbejde i forbindelse med den seneste havneudvidelse, er Maskingaarden i Rønne.- Det har været en sand fornøjelse at arbejde med MT Højgaard, som har lagt langt flere opgaver hos os, end vi havde turdet håbe på. Det har også betydet noget for vores ansættelser. I 2021 kunne vi udvide vores medarbejderstab med en tredjedel som følge af den øgede aktivitet med havneudvidelsen, og langt de fleste ansatte har vi kunnet holde fast i indtil videre, siger Martin Kofod, der er direktør i Maskingaarden.Med færdiggørelsen af den anden etape af havneudvidelsen har Rønne Havn taget et vigtigt skridt i at fremtidssikre havnen. I sommer fremrykkede Rønne Havn to planlagte etaper, som er beskrevet i Masterplanen 2050. Arbejdet med etableringen af de næste etaper vil tidligst begynde i 2023, og er planlagt til at kunne give 10 hektar ekstra multifunktionsprojektareal til eksempelvis offshore-projekter.Rønne Havn A/S er i gang med myndighedsbehandlingen af den næste del af fremtidssikringen, og planlægger en udbudsrunde omkring projektet i løbet af 2023.