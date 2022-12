Ny fabrik i Polen skal styrke produktionen af elektriske varebiler

Tirsdag 27. december 2022 kl: 11:45

Af: Redaktionen VAN.EA, Van Electric Architecture, er den kommende modulare platform, som fra 2025 vil være grundlaget for elektriske varebiler fra Mercedes-Benz i mid-size- og large van-segmentet.

Mercedes-Benz er i gang med at optimere sine europæiske fabrikker, så de passer til elektriske varebiler baseret på VAN.EA. Det nuværende produktionsnetværk omfatter de tyske fabrikker i Düsseldorf og Ludwigsfelde samt fabrikkerne i spanske Vitoria og franske Maubeuge. For disse enheder er der lagt en fremtidig plan med fokus på produktion af elektriske varebiler.







Fabrikken i Düsseldorf producerer i øjeblikket den nuværende generation af large-modellerne Sprinter og eSprinter, og fra andet halvår af 2023 vil fabrikken i Düsseldorf også producere den nye generation af eSprinter. Dertil kommer også opgaverne med åbne chassiser, som i fremtiden vil blive baseret på VAN.EA.







På fabrikken i Ludwigsfelde har man siden 2018 produceret den nuværende generation af Sprinter. Fra foråret 2024 vil også den nye generation af eSprinter blive produceret i Ludwigsfelde, og samtidig vil denne fabrik blive et kompetencecenter for opbygning af elektriske varebiler.







Fabrikken i Vitoria producerer lige nu midsize-modellerne Vito, eVito samt V-Klasse og EQV, og fra 2025 vil mid-size-modellerne baseret på VAN.EA også blive bygget på den spanske fabrik.







På fabrikken i Maubeuge produceres kompaktmodellen Citan, og den kommende eCitan også vil blive produceret på den franske fabrik.







Ny fabrik opføres i Polen

Foruden optimeringen af de eksisterende fabrikker opføres desuden et helt nyt produktionsanlæg i polske Jawor. Denne nye fabrik opføres i samarbejde med den polske stat og en række økonomiske partnere og bliver den første, som udelukkende skal producere elektriske Mercedes-Benz varebiler.







- Vores ambition er at tilbyde de mest attraktive varebiler og serviceydelser. For at kunne gøre dette, bliver vi nødt til at være innovative og konkurrencedygtige på alle områder, og en nøglefaktor er en reorganisering af vores europæiske produktionsnetværk. Beslutningen om at opføre nye produktionsfaciliteter i Jawor er endnu en milepæl på vejen mod fuld elektrisk mobilitet. Med denne strategi styrker vi ikke blot produktionen, men fremtidssikrer også hele værdikæden - lige fra indkøb til produktion, logistik og salg. Dermed vil Mercedes-Benz også i fremtiden sikre sin førende position når det gælder elektriske lette erhvervskøretøjer, lyder det fra Head of Mercedes-Benz Vans, Mathias Geisen.

















Ved at skærpe fokus på fuldt elektriske varebiler gør Mercedes-Benz det muligt at reducere omkostninger, optimere forsyningskæder og øge energieffektiviteten i produktion. Mercedes-Benz har produceret forbrændingsmotorer i Jawor siden 2019, og i 2021 påbegyndtes produktionen af batterier.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.