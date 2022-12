Aarhus' letbane har genoptaget normal drift - næsten

Fredag 23. december 2022 kl: 09:54

Af: Redaktionen Normaliseringen betyder, at der køres halvtimesdrift på L1 mellem Grenaa og Aarhus H, og almindelig køreplan på L2 mellem Odder/Aarhus H og Lisbjergskolen/Lystrup. De ekstra afgange fra Hornslet vil ikke blive kørt i denne omgang, men er tilbage efter nytår fra mandag 2. januar 2023. På den måde vil Aarhus Letbane sikre, at værkstedet kan følge med i de kommende løbende eftersyn uden, at det går ud over driften.Togvedligeholderselskabet, Stadler Rail ServiceStadler, oplyser, at de har foretaget eftersyn af alle hjul og aksler på de syv Tango-tog, der blev taget ud af driften 10. og 11. november 2022, og der er ikke fundet hverken skader eller defekter. Alle de syv Tango-tog er dermed tilbage i driften.De involverede parter har efter misdæren med manglende eftersyn arbejdet på, at der kan anvendes en anden og hurtigere metode til eftersynet, nemlig ultralydsmålinger. Det er nu faldet på plads i et godt og tæt samarbejde mellem togvedligeholderen Stadler Rail Service, operatøren Keolis Letbaner og Aarhus Letbane. Det er den metode, Stadler har anvendt til de sidste seks af de syv tog.- Det er ikke godt, at vi har haft en stærkt nedsat drift i så lang tid. Og hele sagen er ulykkelig for alle parter, især for de berørte passagerer. Jeg glæder mig på trods over, at det nu er lykkes at få togene ud at køre igen, så vi kan levere den service, passagererne fortjener, siger direktør ved Aarhus Letbane Michael Borre.- Årsagerne bag de manglende eftersyn kender vi fortsat ikke, før årsagsanalysen er færdiggjort, men det har været en vigtig indsats at få togene ud at køre, siger han videre.Aarhus Letbane forventer at årsagsanalysen er færdig inden årets udgang, hvorefter der skal findes og aftales eventuelle korrigerende handlinger.