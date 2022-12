Transport leverer og sikrer op til jul - og alle andre dage

Fredag 23. december 2022 kl: 09:43

Der er al grund til at sende en venlig tanke op til jul til de ca. 143.000 mennesker, der hver eneste dag står op og går på arbejde for holde Danmark kørende. De arbejder i de mange dygtige transportvirksomheder, der sikrer, at vi kan fejre julen.





Det kommer ikke af sig selv, selv om vi måske tager transporten for givet.





For et år siden fejrede vi jul i pandemiens skygge. Det er måske næsten glemt, men en del transportvirksomheder er stadigvæk påvirkede af nedlukningerne. Det gælder især for luftfarten og den kollektive transport.





Energikrisen og stigende energipriser i 2022 har understreget udfordringerne i vores forsyningskæder. Transporten bør rykke længere op på dagsordenen, både hos kunderne og politikerne. Indgå i tættere samarbejde med transportbranchen og skab bedre rammer for energieffektiv og klimavenligt transport af personer og varer.





Vi skal investere i transporten, så vi skaber de bedste rammer for vækst, velstand og velfærd. Dansk erhvervsliv og dansk eksport er dybt afhængige af en velfungerende transportsektoren. Uden transport går vi i stå.





December betyder i år også et velkommen til en ny transportminister og nye transportordfører. Julegaven til transportbranchen kunne passende være at fokusere mere på realisere de muligheder transportsektoren skaber og mindre på at finde på nye afgifter.





Sidst men ikke mindst et stort tak for en kæmpe indsats fra alle transportvirksomheder i 2022.







Af: Redaktionen

Glædelig jul til jer alle.





DI Transport





