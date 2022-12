Hejs tager affald på krogen

Af: Redaktionen Kroghejset har en tip- og optrækskapacitet på 24 ton og er beregnet til kasselængder på 4,0 - 6,3 meter.Som standard er kroghejset leveret med Ilgang for ekstra høj hastighed ved aflæsning af tomme containere, hurtigtip til reduktion af tiptiden med ca. 2/3, safe speed med bevægelsesdæmpning ved aflæsning samt hurtig sænkning med reduktion af sænkningstiden med ca 2/3.Hvidberg A/S nedbryder og bortskaffer blandt andet bygninger, vejanlæg, industrianlæg, siloer og skorstene samt beton-, murstens-, og stålkonstruktioner. Hvidberg A/S har gennem godt 40 år løst nedbrydnings-, knusnings- og transportopgaver i det meste af Midt- og Vestjylland.