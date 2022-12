Fem byer lukker for dieselpersonbiler uden partikelfiltre

Onsdag 21. december 2022 kl: 15:47

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Miljøzoner stiller i dag skærpede miljøkrav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler. Udover tunge køretøjer og varebiler er også dieselpersonbiler uden partikelfilter en væsentlig kilde til udledning af partikler, der er sundhedsskadelige og kræftfremkaldende.Ifølge beregninger fra DCE - Nationalt center for miljø og energi udgør dieselpersonbiler 63 procent af partikeludledningen og 50 procent af NOx-udledningen i 2022 fra trafikken på byveje.Folketinget vedtog derfor 22. marts i år en lovændring, der gjorde det muligt for de eksisterende miljøzonekommuner også at stille krav om partikelfilter for dieselpersonbiler i miljøzonerne for at sikre bedre luftkvalitet for de mange mennesker, der bor og færdes i byerne.Miljøstyrelsen og miljøzonekommunerne vil i løbet af 2023 sende informationsbreve til dem, som ifølge Køretøjsregisteret (DMR) er registreret som ejer eller bruger af en dieselpersonbil uden fabriks- eller eftermonteret partikelfilter.På web-siden, miljoezoner.dk, kan selv tjekke, om ens køretøj lever op til de nye regler ved at indtaste køretøjets registreringsnummer på sidens "slå-op funktion".For personbiler, der minimum er Euronorm 5, anses kravet om partikelfilter for at være opfyldt.På Miljoezoner.dk kan man finde flere informationer om miljøzonerne. Her findes et kort over miljøzonerne, og der er blandt andet mulighed for at registrere en undtagelse eller betale en bøde. Der findes også kontaktoplysninger på Miljøzoners kundeservice, hvis man har spørgsmål.Web-siden miljoezoner.dk findes