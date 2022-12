Grundstødt fragtskib er trukket fri

Onsdag 21. december 2022 kl: 14:04

Af: Redaktionen Første forsøg på at trække skibet fri blev sat i gang søndag, men det mislykkedes. Onsdag morgen var forholdene blevet mere gunstige. En højere vandstand betød, at slæbebåden »Baltsund« fra slæbebådsvirksomheden NH Towage kunne trække fragtskibet fri.Inden »Scanlark« får lov tilat sejle videre, skal det undersøges for eventuelle skader på skroget.»Scanlark«, der har en besætning på seks mand, er bygget i 1985 og registreret i St Vincent & Grenadines. Skibet var på vej fra Aabenraa til Aarhus, da det sejlede på grund.