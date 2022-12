Norsk holdingselskab for færgerederier får dansk rederi-direktør

Onsdag 21. december 2022 kl: 13:50

Af: Redaktionen Carsten Jensen har siden 2016 været administrerende direktør i Molslinjen. Når han tiltræder posten som administrerende direktør for Nordic Ferry Infrastructure, skal Molslinjen skal have ny topchef.- Nordic Ferry Infrastructure skal understøtte selskabernes fremtidige udvikling og drift, realisere synergier samt støtte den fortsatte grønne omstilling. Begge selskaber kommer fortsat til at operere som selvstændige enheder, siger Carl Sjølund, der er ansvarlig partner på EQT Infrastructure.EQT Infrastructure købte Molslinjen i 2020, og parallelt blev også det norske færgerederi, Torghatten, indlemmet i porteføljen hos EQT. Dengang annoncerede EQT Infrastructure den fælles platform, som nu er skabt med Nordic Ferry Infrastructure. NFI vil også omfatte ForSea, når den varslede handel med Molslinjen har opnået den forventede godkendelse hos konkurrencemyndighederne i første kvartal af 2023.Carsten Jensen tiltræder stillingen som administrerende direktør i Nordic Ferry Infrastructuremed det samme. Han vil i en overgangsperiode stadig have ansvaret for Molslinjen, indtil der er fundet en ny administrerende direktør.