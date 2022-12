Aalborg får direkte flyforbindelse til New York med tre ugentlige afgange

Onsdag 21. december 2022 kl: 13:35

Af: Redaktionen Hos Aalborg Lufthavn fremhæver man, at den direkte oversøisk rute til New York er et håndgribeligt bevis på lufthavnens position som international lufthavn.- En direkte New York-rute er en historisk stor nyhed for Aalborg Lufthavn og for hele Jylland. Vi har igennem de sidste måneder været i dialog med store virksomheder som Grundfos, Vestas, Fibertex, Siemens og store offentlige aktører som Aalborg Universitet og Region Nordjylland, hvor det fra dag ét har været tydeligt, at behovet for en direkte jysk forbindelse til en destination som New York er enorm. Dertil kommer de store spillere i rejsebranchen på hver sin side af Atlanten, der har presset på for at realisere ruten, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen og fortsætter:





- Aalborg blev for få år siden placeret højt på 52 Places Traveler-listen fra New York Times, og der er ingen tvivl om, at potentialet for flyrejser går begge veje over Atlanten. Vi ser derfor frem til det videre samarbejde med erhvervslivet, turoperatørerne, turistorganisationerne og SAS i særdeleshed, der har fået øjnene op for det store internationale potentiale, Aalborg Lufthavn har.







SAS vil betjene ruten med en Airbus 321LR med plads til 157 passagerer, som på mandage, torsdage og lørdage fra 27. april og til og med oktober flyver direkte fra Aalborg Lufthavn til Newark Liberty International Airport i New York.





Afgang fra Aalborg bliver ved aftenstid, og de rejsende lander i New York sen aften lokal tid efter mellem 7 og 8 timer i luften.





