Havn inviterer skoleelever inden for i den maritime branche

Onsdag 21. december 2022 kl: 11:26

Hvordan sejler man egentlig en færge?

Og hvordan får man overhovedet passagerer til at købe billetter til en færgetur?



Det er blot noget af det, som elever i en 8. klasse på Lundergårdsskolen i Hjørring får mulighed for at prøve kræfter med i løbet af de kommende to år igennem projektet Brobyg Nord. Det er tredje år i træk, at projektet er i gang, og erfaringerne fra de første år er gode.









Andre elever besøgte Hirtshals Yard. (Foto: Hirtshals Havn)



Nogle af eleverne besøgte EnTech Marine. (Foto: Hirtshals Havn)

















- Eleverne får et langt dybere indblik i og kendskab til virksomhederne ved denne type partnerskab, som strækker sig over en toårig periode. Det er enormt lærerigt for eleverne at finde ud af, hvad der egentlig gemmer sig bag facaderne på de store bygninger på havnen, og det er med til at åbne deres øjne for, hvilke muligheder for både job og uddannelse, der rent faktisk findes på og omkring havnen. De får ganske enkelt udvidet deres horisont godt og grundigt, siger René Fredsgaard, der er lærer på Lundergårdsskolen.





Brobyg Nord er et partnerskab mellem Hirtshals Havn, Norges næststørste færgerederi Fjord Line og Lundergårdsskolen i Hjørring og løber over en toårig periode. I løbet af projektet får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med de mange uddannelses- og jobmuligheder inden for den maritime branche, blandt andet via virksomhedsbesøg, virksomhedsdeltagelse i undervisningen, praktikophold, studietur og på længere sigt eventuelt udveksling mellem norske og danske elever.





- Erhvervslivet i og omkring Hirtshals oplever indimellem udfordringer med at rekruttere elever og nye medarbejdere - blandt andet fordi kendskabet til mulighederne inden for det maritime erhverv i Nordjylland visse steder er for lavt. Det vil vi gerne råde bod på ved at give elever i folkeskolen et konkret indblik i hverdagen for eksempel på en havn eller hos et rederi, siger Ditte Gerstrøm Sørensen, der er marketingchef hos Hirtshals Havn.





Eleverne fra Lundergårdsskolen har netop været på virksomhedsbesøg hos Hirtshals Yard, EnTech Marine, MarineShaft, Fjord Line Freight og Hirtshals Havn. Eleverne har selv valgt, hvem de gerne ville besøge. De udvalgte virksomheder har fokus på blandt andet håndværk, fortoldning, spedition og administration.





- Det er især muligheden for at opleve hverdagen i en virksomhed, der er meget værdifuldt for eleverne, forklarer René Fredsgaard og fortsætter:





- På et tidligere forløb prøvede eleverne kræfter med, hvordan man tilrettelægger en lastning af en færge. Her skulle eleverne blandt andet planlægge, hvor på færgen man skal placere anhængere i forhold til ind- og udkørsel og vægtfordeling. Det var en opgave, der blev rost meget efterfølgende, netop fordi det var en konkret opgave, der tog udgangspunkt i, hvad et færgerederi laver i virkeligheden.





I løbet af projektets to år har eleverne i alt otte moduler, der har forskellige temaer - eksempelvis lokale jobmuligheder, lastning/losning, sprog og kommunikation, lagerstyring, ledelse, miljø og turisme. Sideløbende med de otte moduler lægger undervisningen i folkeskolens fag som blandt andet dansk, naturfag, fysik, biologi og historie op til aktiviteterne i forløbet.





På sigt er det ambitionen at opskalere samarbejdet til at omfatte en hel klasseårgang og at samarbejde med endnu flere virksomheder. Samtidig kan det være en mulighed at introducere de maritime erhverv til eleverne endnu tidligere - måske allerede fra 6. klasse.



















