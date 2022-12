Tre-akslet lastvogn rullede ind som en tidlige julegave til chaufføren

Onsdag 21. december 2022 kl: 10:51

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede Volvo FH500 er opbygget med en Palfinger-kran og hejs hos Hadsten Tip-service præcis efter chauffør og mekanikers ønske.Svend E Madsen har blandt andet også valgt Volvo's dynamiske styring, hvor servo-motoren kontrolleres 2.000 gange i sekundet for at korrigere for utilsigtede styrebevægelser og give ekstra styremoment, når der er brug for det.Bilen er leveret af Mogens Damgaard fra Volvo Truck Center Viborg, der også har stået for strøm, tilslutning og klargøring.