Container med druer indeholdt også kokain

Onsdag 21. december 2022 kl: 10:41

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Containeren med druerne var bestemt til et firma i Ridderkerk, som formentlig ikke har noget med indsmuglingen af de 70 kg kokain, som ved salg på gadeplan anslåes at kunne indbringe over 5 millioner euro - godt 37 millioner kroner.