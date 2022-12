Husk nu at fjerne is og sne fra køretøjet

POLITIET:

Tirsdag 20. december 2022 kl: 12:08

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen (Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi)Føreren af bilen fik snitsår i ansigtet, og lastbilens chauffør risikerer en betinget frakendelse af kørekortet.- Husk nu at fjerne is og sne fra dit køretøj, lyder det fra politiet.I den anledning vil vi her på transportnyhederne.dk henvise til siden ", hvor man kan finde de steder, hvor der er tilgængelige snebroer, hvor man på sikker vis kan fjerne sne og is fra sit køretøj.På snebroer.dk kan man også finde et fakta-ark om om snebroer og afisning af køretøjer - klik