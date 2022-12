Transportvirksomheder samler godset i Ringsted

Mandag 19. december 2022 kl: 15:07

Af: Redaktionen Borgmester Henrik Hvidesten (V), Flemming Christensen, projektchef i DS Flexhal A/S, Brian Steen Rolighed, sagsansvarlig hos Ringsted Kommune, Jørn Lauritzen, direktør i Jyderup Gods A/S.Transportvirksomheden Esbjerg Gods, der ejer 51 procent af aktierne i Jyderup Gods, har købt en facadegrund på 5,3 hektar direkte ud til motorvej E20 i Business Park Ringsted. Her bliver virksomheden nabo til andre logistikgiganter som GLS, Nagel-Group og DSV.





- Vi har længe haft behov for mere plads og for at få et nyt og moderne domicil, da vi er vokset ud af rammerne på vores nuværende beliggenhed i Jyderup. I Ringsted får vi en central placering midt på Sjælland, og vi forventer, at vi vil kunne styrke vores forretning og øge vores omsætning, siger direktør Jørn Lauritzen, Jyderup Gods A/S.





I øjeblikket har transportvirksomheden været nødt til at leje ekstra lagerkapacitet i Ringsted, så Jørn Lauritzen ser frem til at få samlet aktiviteterne under ét tag i løbet af 2023. I øjeblikket håndteres 2.400 forsendelser om ugen. Det er et antal, man forventer vil stige med det nye grundkøb og synligheden direkte ud til motorvej E20, hvor over 50.000 biler passerer dagligt.





- I hele købsprocessen har vi haft et virkelig godt samarbejde med Ringsted Kommune, der har fungeret som en kompetent sparringspartner. Kommunen har været imødekommende og på alle måder hjulpet os med at få de ting på plads, som vi havde brug for, siger Jørn Lauritzen og fremhæver, at man hos Ringsted Kommune på intet tidspunkt har presset på for, at Jyderup Gods A/S' ledelse skulle fremskynde beslutningen om at investere i den nye grund, hvilket Jørn Lauritzen har sat stor pris på.





- Vi byder Jørn Lauritzen og resten af hans team hjertelig velkommen til byen, og vi er glade for, valget er faldet på Ringsted. Salget af endnu en stor erhvervsgrund i Business Park Ringsted understreger den positive udvikling, vi oplever i Ringsted Kommune, siger borgmester i Ringsted, Henrik Hvidesten (V).







Ny terminal, nyt domicil og nyt navn

Ud over flytningen fortæller Jørn Lauritzen, at man i fremtiden kommer til at hedde Esbjerg Gods Sjælland. Han lægger vægt på den brandingeffekt, som Esbjerg Gods har arbejdet sig til siden opstarten i 70’erne.







- Esbjerg Gods er vores DNA, og derfor er det helt naturligt, at vi sammen med vores hovedaktionær kan danne grundlag for at videreudvikle vores forretning, siger Jørn Lauritzen.







Esbjerg Gods’ Sjællands terminal og domicil i Ringsted bliver i alt 8.500 kvadratmeter med en kapacitet på ca. 15.000 pallepladser. Ledelsen forventer, at terminalen skal udbygges i løbet af fem til ti år, da den nye beliggenhed vil tiltrække nye kunder, som i øjeblikket især består af produktionsvirksomheder.







Esbjerg Gods Sjælland har i øjeblikket 22 biler og 39 medarbejdere.







- Vi forventer hurtigt at få en hel del mere at lave, og til det skal vi naturligvis bruge flere biler og mere personale, siger Jørn Lauritzen.







Terminalen i Ringsted vil være døgnbemandet fra mandag til fredag, og her vil blive kørt alt fra Part- & Full Loads til stykgods og kurertransport. Virksomheden er sammen med 13 andre vognmænd med i Dansk Distribution, der har i alt 7-800 lastbiler i netværket.







Byggeriet opføres af DS Flexhal

- Vi er meget stolt over, at vi igen er valgt til at bygge for Esbjerg Gods. Vi har tidligere opført to projekter i Esbjerg, og vi ser igen frem til et godt samarbejde, siger Anette Nielsen, der er projektleder hos DS Flexhal.







Plads til flere i Business Park Ringsted… lidt endnu

Med grundsalget til Esbjerg Gods er der nu solgt 15 grunde i Business Park Ringsted, hvilket vidner om, at etableringen af det store erhvervsområde er kommet på det helt rigtige tidspunkt.





- Salget er forløbet bedre end selv vores mest optimistiske prognoser, og 2023 kan meget vel blive året, hvor vi sætter et solgt-skilt på den sidste grund, siger salgsansvarlig i Ringsted Kommune, Brian Steen Rolighed.









Esbjerg Gods’ Sjællands terminal og domicil i Business Park Ringsted bliver på i alt 8.500 kvadratmeter med en kapacitet på ca. 15.000 pallepladser.







- Salget er forløbet bedre end selv vores mest optimistiske prognoser, og 2023 kan meget vel blive året, hvor vi sætter et solgt-skilt på den sidste grund, siger salgsansvarlig i Ringsted Kommune, Brian Steen Rolighed.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.