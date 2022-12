Maskinstation fordobler flåden med fire hollændere - med en femte på vej

Mandag 19. december 2022 kl: 12:50

Først svenskere, nu hollændere



Fakta om de nye DAF XF 530 FTR 6x2 til Døllefjelde Maskinstation:

MX13-motor på 530 hk/2.600 Nm i de to højeste gear/2.500 Nm i alle øvrige gear. 12-trins TraXon 12TX2620-gearkasse med udveksling fra 16,7-1,0, direkte topgear, fuldautomatisk gearskiftesystem. Enkeltreduceret bagtøj med 2,93:1 i udveksling. Tre års Warranty Plus-garanti/500.000 km. Dertil er tegnet 5 års komplet reparationsaftale Førerhus: Højt placeret XF-førerhus med sovekabine og højt tag, én køje. Luxury Air førersæde. LED-forlygter. Traditionelle sidespejle samt digitalt Cornerview nærzone- og frontkamera

Højt placeret XF-førerhus med sovekabine og højt tag, én køje. Luxury Air førersæde. LED-forlygter. Traditionelle sidespejle samt digitalt Cornerview nærzone- og frontkamera Opbygning: Standard trækker-opbygning med drejeskammel, hydraulikanlæg til kørsel med både tip- og gylletrailere, 450 liter brændstoftank, værktøjsskabe, hydraulikolietank placeret bag førerhuset. Opbygningen er udført af Hydraulikbilen i Nykøbing F

Af: Redaktionen Døllefjelde Maskinstation fik sin første lastbil i 2015. Året efter kom der én mere til, og for et par år siden yderligere en. Siden sommerferien i år er det gået stærkt, hvor vognparken er suppleret med yderligere fire nye lastbiler i form af DAF XF-bogietrækkere fra den nye NGD-generation (New Generation DAF), og endnu en ny DAF XF er bestilt, så flåden snart når op på otte lastbiler.- Vi ser hele tiden efter muligheder for at udvide aktiviteterne, og her fokuserer vi nu på at udvide transportaktiviteterne for vores kunder, siger Simon Ludvigsen.Han har de seneste fem år ejet Døllefjelde Maskinstation, der har hjemsted omkring 10 kilometer syd for Sakskøbing på Lolland. I 2017 overtog han overtog maskinstationen efter sin far, Kurt Ludvigsen, der grundlagde den i 1977. Maskinstationen har i de mellemliggende år udviklet sig fra en lille virksomhed med et par medarbejdere til i dag at fuldtidsbeskæftige 25 mand og et stort antal afløsere i de forskellige så- og høstsæsoner.- Vores tre første lastbiler var af svensk fabrikat, men nu har jeg valgt DAF og Nyscan Trucks som leverandør af de fire nye - og snart også den femte - fordi DAF er meget mere konkurrencedygtig på den samlede pakke. Det gælder både indkøb, service- og reparationsaftaler samt garantidækning, siger Simon Ludvigsen og fortsætter:- Jeg har tegnet komplette reparationsaftaler på de nye DAF’er i fem år, hvor hver bil i gennemsnit vil køre cirka en halv millione kilometer.Bilerne skal primært serviceres på Nyscan Trucks' autoriserede DAF-anlæg, der ligger omkring 10 kilometer fra Døllefjelde.- I de fem år skal jeg i princippet kun betale for dæk og dumheder - og så selvfølgelig brændstof. Selv om de nye DAF’er alle kører med fire-akslede sættevogne med tunge læs med blandt andet korn, roer, gylle og jord, går de pænt langt på literen, så det er altså ikke, fordi de ikke bliver brugt, understreger Simon Ludvigsen.Han har også været rigtig godt tilfreds med samarbejdet med Nyscan Trucks’ salgs- og servicekonsulent Steen Pedersen, som står bag både salg, levering og reparationsaftaler.- Steen er jo gammel i gårde. Med sin baggrund fra værkstedssiden ved han, hvad han taler om, så man kan være tryg ved, at han ikke overser noget. Jeg har i hvert fald været godt tilfreds, fastslår Simon Ludvigsen.