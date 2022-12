Nye kranbilerskal bruges til tunnelarbejde og rørgennempresninger

Fredag 16. december 2022 kl: 13:54

Af: Redaktionen For at det kan lade sig gøre at lave for eksempel kloakrør, vandledninger og fjernvarmerør, eller gangtunneler og faunapassager uden at belaste omgivelserne ret meget, kræver det udstyr, der er specialtilpasset til opgaverne.De to nye opbygninger, som Sawo har leveret til Entreprenørfirmaet Østergaard i Vejle, er bygget særligt til opgaverne med tunnelering og gennempresninger, som Poul Erik Christensen er afdelingsleder for.Den ene er en fire-akslet Volvo FH 540 kran-trækker, der er monteret med en Effer 1255 7S kran med syv hydrauliske udskud og en løftekapacitet på 4.530 kg ved fuldt udlæg til 17,3 meter. Chassiset er forstærket en del, og der er lavet særlige kraftudtag. Den anden er en fem-akslet Volvo FM-500, der er monteret med en Hiab X-HiPro 658 EP-6 kran i 65 tonmeter klassen.Bilerne er udstyret, så det nærmest er en komplet arbejdsplads, der køres ud. De har al grejet med, kan løfte pressemaskinen ned i gruben, fodre den med rør og fjerne den jord, der bores ud. På den måde kan der for eksempel skydes over hundrede meter stålrør ind, mens tunneler kan være halvanden kilometer lange og sno sig undervejs. Den slags opgaver udfører Østergaard i hele Skandinavien. Det kræver som regel, at bilen bliver stående på stedet i længere tid, så den skal kunne bruges alsidigt og opbygningen skal være driftssikker og robust.Afdelingsleder Poul Erik Christensen og værkfører Thomas Hansen i Østergaard er godt tilfredse med de opbygninger, Sawo har leveret.- Det, vi har fået lavet, fungerer ret godt. Opbygningen fra bunden af er bare i orden og Sawo har været meget lyttende og efterkommet de krav, vi har til special tilpasning, siger Thomas Hansen, som har haft kontakten om detaljerne med biler, kraner og udstyr. Han lægger vægt på, at Sawo er gode til at spore sig ind på de individuelle behov.- Hvis vi kommer med en idé, siger de ikke bare ja, men udvikler på den og kommer tilbage med en, der er endnu bedre, forklarer han.Selvom der blev ændret en del undervejs, så har økonomien holdt hele vejen gennem leverancen. Det giver lige et anerkendende nik hos firmaet i Vejle.Poul Erik Christensen er tilfreds med både at have fået udstyr, der egner sig specielt til no-dig opgaverne, og samtidig kan bruges til at assistere de andre afdelinger i entreprenørfirmaet, når der ikke er fuldt booket med specialopgaver. Bilerne må ikke stå stile, grejet skal være i brug hele tiden.Samtidig er det vigtigt, at der er god service, så man kommer hurtigt videre, hvis der sker noget.Poul Erik Christensen og Thomas Hansen roser Sawo's nærmeste afdeling i Kolding for at være hurtige til reparationer, og lægger samtidig vægt på, at der er Sawo-værksteder rundt om i landet. Østergaard kører selv overalt i Danmark, ofte også i Norge og Sverige, og så er det vigtigt, at der ikke skal køres langt efter service og, at det sker hurtigt.Ud over de to biler med Effer- og Hiab-kraner, har Sawo også netop leveret en bil med et CLF432 S bagtip wirehejselad til afdelingen for styrede boringer i entreprenørfirmaet Østergaard.