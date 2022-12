Dansk brint-projekt får 246 millioner kroner i støtte

Fredag 16. december 2022 kl: 13:40

Vil nå 11 procent CO2-reduktion om tre år

Om Everfuel:

Everfuel arbejder med at gøre grøn brint tilgængelig for industri og mobilitet kommercielt i hele Europa, og tilbyder konkurrencedygtige brintforsynings- og brændstofløsninger

Everfuel ejer og driver grøn brintinfrastruktur og samarbejder med industri- og køretøjsproducenter for at forbinde hele brintværdikæden og derved levere brint til virksomhedskunder under langsigtede kontrakter

Grøn brint er en 100 procent ren energibærer fremstillet ved hjælp af vedvarende sol- og vindkraft og er nøglen til dekarbonisering af industri og transport i Europa

Everfuel har hovedkontor i Herning og aktiviteter i Norge, Danmark, Sverige, Holland, Tyskland og Belgien

Everfuel har en plan om at vokse på tværs af Europa. Everfuel er noteret på Euronext Growth i Oslo under EFUEL

Om Crossbridge:

Crossbridge Energy A/S driver raffinaderiet i Fredericia, som leverer over 35 procent af det danske forbrug af flydende brændstoffer som benzin, diesel og jetfuel

Crossbridge Energy raffinaderiet er Europas førende raffinaderi indenfor energieffektivitet og nummer tre på verdensplan. Raffinaderiet leverer eksempelvis overskudsvarme til fjernvarme svarende til godt 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme til Trekantområdet (TVIS)

Crossbridge Energy har engageret sig i en række projekter indenfor mere bæredygtige brændstoffer som blandt andet udnyttelse af spildevandsslam til råoliebase samt grønnere jetfuel

Ambitionen for Crossbridge Energy A/S er at blive klimaneutralt raffinaderi i 2035

Der er ca. 250 medarbejdere i Crossbridge Energy A/S

Af: Redaktionen HySynergy 2.0 skal producere grøn brint til brug for, og dekarbonisering af industrielle processer og transport. I juni indgik Everfuel og Crossbridge Energy en aftale om vilkår for levering af brint fra HySynergy 2.0, betinget af den netop nu modtagne IPCEI-støtte.- Dette er en vigtig milepæl i udviklingen mod den endelige investeringsbeslutning for HySynergy fase 2 og er en bekræftelse af PtX-projektets omfang og væsentlige bidrag til dekarbonisering af industri og transport i Danmark. Vi er meget taknemmelige for støtten fra den danske regering, EU og vores partnere i HySynergy projektet, hvilket vil supportere accelerationen og kommercialiseringen af grøn brint, siger Jacob Krogsgaard, der er administrerende direktør i Everfuel.- Vi starter nu den nye grønnere fremtid. Brint er nøglen til at producere grønne brændstoffer. HySynergy fase to er en gigantisk milepæl og en industriel udbygning af productionskapaciteten vil muliggøre at vi kan komme hurtigt fremad, siger Finn Schousboe, der er administrerende direktør i Crossbridge Energy A/S.Erhvervsstyrelsen tilsagn følger notifikationen om IPCEI-status, som blev tildelt af EU-kommissionen 21. september i år. Midlerne vil støtte udviklingen af Everfuel's elektrolyse-faciliteter og Crossbridge Energys co-processing. HySynergy 2.0 blev i 2021 udpeget af den danske regering som et af to danske Power-to-X projekter, til mulig offentlig støtte efter IPCEI-støttereglerne. Begge har siden opnået IPCEI-status som projekter, der bidrager til jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst i EU. Den danske regering har afsat omkring 850 millioner kroner til de to projekter. Everfuel modtager støtten efter almindelige danske regler for offentlig støtte.Første fase af HySynergy-projektet er en 20 MW elektrolyse. HySynergy 2.0 vil udvide det eksisterende anlæg med 300 MW elektrolysekapacitet gennem udvikling af tre sektioner på hver 100 MW. Den offentlige finansiering, der følger IPCEI-støtten, er tilknyttet de første 100 MW af HySynergy 2.0.Ambitionen med HySynergy er at producere store mængder grøn brint, som blandt andet skal bruges i industriprocesser hos Crossbridge Energy's raffinaderi og andre partnere samt til transport via Everfuels brinttankstationer.I 2025, når elektrolyseanlægget på 300 MW er etableret, vil HySynergy facilitere en årlig reduktion på op til 500.000 ton CO2-udledning fra mobilitetssektoren og industrien, hvilket svarer til 11 procent af den samlede CO2-udledning fra den danske landbaserede transportsektor i 2020. Den samlede anlægskapacitet er planlagt til 1GW i 2030.HySynergy er et projektsamarbejde mellem Everfuel, Crossbridge Energy A/S, EWII, TREFOR, Aktive Energi Anlæg, TVIS og Energinet. Det er en del af det første Everfuel brint-hub, som er PtX-faciliteter, der skalerer grøn brint via lokale værdikæder til produktion, distribution og forbrug understøttet af langsigtede kundeaftaler.