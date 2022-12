Transportorganisation kalder transportministervalg for et godt match til posten

Fredag 16. december 2022 kl: 13:13

Af: Redaktionen Thomas Danielsen (V) får til opgave at udmønte et sparsomt beskrevet transportområde i regeringsgrundlaget. ITD håber, at den nye minister vil tage fat på en sammenhængende plan for omstillingen af den tunge transport og "regel- og bødetyranniet" i transportbranchen.

ITD takker for samarbejdet med den afgående transportminister, Trine Bramsen (S), og håber på, den nye minister, vil gå i dialog med branchen om de store udfordringer, erhvervet står over for.







- Først og fremmest vil vi gerne sige tillykke til den nye transportminister, som vi synes er et rigtig godt valg på posten. Det er mig bekendt første gang, at en udlært lastvognsmekaniker bliver minister i Danmark, og det er et rigtig godt udgangspunkt for at forstå de udfordringer, vejgodserhvervet står over for, siger John A. Skovrup, der ud over at være bestyrelsesformand i ITD, også er udlært lastvognsmekaniker.







Thomas Danielsen overtager transportministeriet på et kritisk tidspunkt for transportbranchen, og det kræver, at området styres med sikker hånd gennem udfordringerne, der eksempelvis er mangel på chauffører, stigende energipriser og omlægning til mere CO2-neutral drift.





- Branchen står midt i en spirende krise, og der er stor bekymring for situationen i branchen. Faldende godsmængder, høje brændstofpriser og en grøn omstilling, der mangler en plan, som vognmændene kan forholde sig til, er blot nogle af de opgaver, som vi håber den nye minister vil tage hånd om, siger John A. Skovrup.







Det kræver ifølge bestyrelsesformanden, at ministeren ser på området med nye øjne, da mange af de politiske aftaler, der ligger på området, ifølge ITD er blevet overhalet af en ny virkelighed.







- Vi håber, at Thomas Danielsen vil viske tavlen ren og gå i dialog med branchen om konstruktive løsninger på vejgodstransportens udfordringer. For den politik, der er blevet ført gennem de seneste år, hænger ikke længere sammen med den virkelighed, som vores vognmænd møder ude på vejene, siger John A. Skovrup med henvisning til branchens regel- og bøderegime.







Det nye regeringsgrundlag indeholder ifølge ITD-formanden mange gode takter - eksempelvis et større fokus på at sikre mere arbejdskraft og yderligere handling for flere nulemissionslastbiler og drivmiddelinfrastruktur. John A. Skovrup mangler dog svar på, hvordan det konkret skal udmøntes på transportområdet.





- Regeringsgrundlaget efterlader mange spørgsmål på transportområdet. Men når man ser på det samlede politiske grundlag og udmeldingerne fra den nye SVM- regering, så ser vi rigtig gode muligheder for, at Thomas Danielsen vil kunne drive transportområdet i den rigtige retning. Så vi glæder os til det fremtidige samarbejde og til at invitere den nye minister på besøg ude hos vores vognmænd, siger John A. Skovrup.





