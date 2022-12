SVM-Regeringens grundlag indeholder mange gode elementer

ORGANISATION PÅ PERSONTRANSPORTOMRÅDET:

Fredag 16. december 2022 kl: 12:55

Af: Redaktionen Dansk PersonTransport ønsker den nye regering tillykke og ser frem til et godt samarbejde med regeringen, og ikke mindst transportsportminister Thomas Danielsen (V). Organisationen mener, at regeringsgrundlaget tegner godt og lægger især mærke til, at der er særligt fokus på at gøre den kollektive transport mere attraktiv, hvilket glæder Dansk PersonTransport.Af regeringsgrundlaget fremgår, at regeringen vil arbejde på at understøtte busdækningen for både byer og yderområder. Regeringen vil nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark. Den nye struktur skal understøtte dækningen for både byer og yderområder. Ekspertudvalget skal også se på den nuværende organisering med trafikselskaber ejet af kommuner og regioner.- I Dansk PersonTransport ser vi meget frem til dette arbejde. I DPT har udviklingen af den kollektive transport længe været et af vores vigtigste fokusområdet og den viden, som vi har opbygget på området, håber vi naturligvis, at vi kan bidrage med i forhold til det arbejde, som nu skal sættes i gang, siger organisationens administrerende direktør, Michael Nielsen.Ud over arbejdet med den offentlige transport indeholder regeringsgrundlaget også et ønske om at fremskynde udviklingen af grøn transport i Danmark, hvor der blandt andet skal ses på at øge ambitionerne på antallet af rene elbiler.Her peger Dansk PersonTransport på, at taxierhvervet allerede er i gang med den grønne omstilling, hvor antallet af el-taxier er stærkt voksende.- I DPT forstår vi derfor godt regeringens grønne ambitioner, hvor det dog er vigtigt at de øgede ambitioner kommer i takt med opsætning af ladeinfrastruktur og puljemidler til omlægning af busflåder inden for det private busmarked, som for eksempel turistbusser, siger Michael Nielsen.Dansk PersonTransport er også meget positive over for SVM-Regeringen planer for at øge arbejdsudbuddet - eksempelvis at gøre det mere attraktivt for flere seniorer at blive på arbejdsmarkedet.