Olieselskab åbner nyt truckanlæg ved Vejle Syd

Fredag 16. december 2022 kl: 11:18

Af: Redaktionen - Vi har glædet os utrolig meget til at byde vores kunder velkommen til det nye anlæg i dag. Vi har længe været på jagt efter den helt rigtige placering i området, siger Michael B. Hansen, der er driftsdirektør - COO - i YX.- Beliggenheden i Erhvervsby Vejle S er helt ideel, da det ligger op ad hovedfærdselsåren på den Østjyske motorvej. Med endnu et truckanlæg i området vil det spare chauffører og vognmænd dyrebar tid, så de hurtigt kan komme tilbage på ruten, siger han videre.På området, hvor det nye truckanlæg åbner, er der desuden en Burger King-restaurant, et Uno X-tankanlæg samt planer om yderligere to spisesteder, en vaskehal og ladestandere til el-personbiler.- Vi skal være der, hvor kunderne kører, og vi har oplevet en stor efterspørgsel i Vejle-området. Derfor er vi meget tilfredse med at kunne tilføje endnu et anlæg til vores i forvejen store netværk. Det sikrer vores kunder en effektiv hverdag, siger Michael B. Hansen.YX’ nye truckanlæg er særligt egnet til store køretøjer og trucks, så chauffører og vognmænd altid er sikret gode tilkørselsforhold, high-speed-pumper og mulighed for at tanke både diesel og AdBlue. Da der ikke er nogen privatbilister, vil der desuden sjældent være kø.YX har i alt over 80 dedikerede truckanlæg fordelt landet over.