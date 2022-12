Danske lastbiler arbejder mere

Fredag 16. december 2022 kl: 11:13

Af: Redaktionen I grafen ovenfor kan man se danske lastbilers transportarbejde opgjort pr kvartal de seneste to år. (Kilde og grafik: Danmarks Statistik)Væksten ses i både det nationale, som steg 1 procent og det internationale transportarbejde, som steg 4 procent.

Fordelingen af godstransporten på transportmåde er interessant set i et klima- og trængselsperspektiv, da de fleste transportkæder starter og slutter med en lastvognstransport, og et skifte fra vejtransport til anden transportmåde har indflydelse på begge dele.





Hos Danmarks Statistik peger man i forbindelse med statistikken på, at den nationale transport med gods næsten udelukkende sker med lastbiler, som i 2021 stod for 93 procent af den nationale transport målt på godsmængde. Det skyldes i høj grad Danmarks størrelse, hvor der eksempelvis er 173 kilometer fra Fornæs - det østligste punkt på Djursland og Bovbjerg, der er det vestligste punkt - og dermed under 100 kilometer til en havn uanset hvor i Danmark, man befinder sig.





Og det betyder i de fleste tilfælde, at omlastning til og fra skib eller jernbane til den midterste del af transporten vil fordyre og forsinke transporten uforholdsvis meget.









