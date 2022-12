Rastepladstyve blev dømt til fængsel og udvisning

Fredag 16. december 2022 kl: 11:00

Af: Redaktionen Den ene af de dømte, der er makedonsk statsborger og bosiddende i Sverige, blev idømt to års fængsel og udvist med indrejseforbud for bestandig.Den anden af de dømte, der er albansk statsborger og bosiddende i Sverige, blev idømt fængsel i et år og tre måneder, og udvist af Danmark med indrejseforbud i tolv år.Torsdagens dom skal ses i forlængelse af en dom, som blev afsagt ved Retten i Nykøbing Falster i juli, hvor fem personer blev idømt fængselsstraffe og udvisning for tyverier fra lastbiler på rastepladser.Der er efter politiets opfattelse tale om personer fra samme netværk i Sverige, som havde specialiseret sig i at rejse til Danmark og begå denne form for tyverier.Efter anholdelserne i april har politikredsen ikke modtaget anmeldelser om tilsvarende tyverier.



- Dommen i dag og dommen fra juli er et resultat af en målrettet og grundig efterforskningsindsats af Udlændingekontrolafdelingen. Vi har ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi stort fokus på at bekæmpe kriminalitet begået af omrejsende kriminelle, og jeg er selv sagt meget tilfreds med dommen i dag, siger senioranklager Anne Marie Fink fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.