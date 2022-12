Trafikulykke på motorvej E45 kostede torsdag to mennesker livet

Fredag 16. december 2022 kl: 10:26

Af: Redaktionen Ifølge Nordjyllands Politi var 2 lastbiler og 16 biler involveret i ulykken i det sydgående spor, mens 4 lastbiler og 3 biler var involveret i ulykken, der kort efter fulgte i det nordgående spor. Den alvorlige ulykke betød, at motorvejen var spærret i knap 13 timer.Fredag er vurderingen hos politiet, at ulykken blev udløst af dårlig sigtbarhed på grund af tæt tåge. Den endelige konklusion ventes at være klar efter nytår.