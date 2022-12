Oddesundbroen er blevet fremtidssikret

Tirsdag 13. december 2022 kl: 20:15

Fakta om broen over Oddesund:

Oddesundbroen åbnede for trafik i 1938

Broen er 472 meter lang, og hver enkelt af de tre buefag er 70 meter. Broen er en klapbro, og klapfaget spænder over en 30 meter bred sejlrende

Vedligeholdelsesarbejderne på Oddesundbroen er en kontinuerlig proces. Broklappen blev malet i 2017, de to første buer blev malet i 2020 og 2021 og den sidste skal males i 2023

I 2022 blev brokonstruktionen malet under sporene i forbindelse med, at broens gamle spor blev fornyet

Malingen beskytter broens stålkonstruktioner og forventes at holde i 25-40 år

Det nye jernbanespor har en forventet levetid på ca. 50 år

Af: Redaktionen Siden maj har Banedanmark skiftet det udtjente jernbanespor ud med et helt nyt spor hen over broen, som skal holde driften kørende de næste 50 år.Opgraderingen sker i forbindelse med et omfattende fornyelses- og vedligeholdelsesprojekt på Oddesundbroen. Projektet blev forsinket, da der har været udfordringer med at skaffe de rigtige komponenter på grund af problemer med de globale forsyningslinjer.- Vi er glade for, at der igen kan køre tog over Oddesundbroen, og at vi nu har en forbindelse, der kan fungere i mange år frem, siger Hanne Egeris Svendsen, der er projektchef i Banedanmark.Forsinkelserne på projektet skyldes, at en række komponenter har været massivt forsinket, blandt andet på grund af krigen i Ukraine, som har gjort det vanskeligt at få leveret jern- og stålkomponenter.- Derfor var vi nødt til at forlænge sporarbejdet, og det synes vi også var ærgerligt, men desværre nødvendigt, siger hun videre.I forbindelse med sporfornyelsen har Banedanmark malet brokonstruktionen under sporet. Herudover er broklappen og de to første buefag blevet afrenset og vedligeholdt gennem de seneste år.Mens arbejdet med at forny og vedligeholde jernbanesporet på Oddesundbroen stod på, indsatte Arriva togbusser på Thybanen. Nu, hvor Banedanmark har åbnet det nye spor, kører der atter tog mellem det jyske fastland og Thyholm.- Vi er rigtig glade for, at det igen er muligt for Arrivas passagerer på Thybanen at tage den direkte togforbindelse mellem Thy og fastlandet, siger Therese Christensen, der er kommerciel chef i Arriva.