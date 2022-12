Rederi melder om både faldende og stigende godsmængder

Tirsdag 13. december 2022 kl: 10:54





DFDS færgemængder

november

Seneste tolv måneder Fragt 2020 2021 2022 Ændr.

2020-19 2021-20 2022-21 Ændr. Lanemeter, '000 4.159 3.866 3.402 -12,0 %

40.103 43.285 42.250 -2,4 %

Passager

















Passagerer, '000 44 82 179 118,7 %

1.790 861 3.548 311,9 %

(Kilde og tabel: DFDS)

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen DFDS peger i sin opgørelse på, at forretningsområdet Channel, der omfatter færgeruterne mellem England og havne i eksempelvis Frankrig, har haft overkapacitet og har været påvirket af en betydelig nedgang i det samlede marked.Justeret for Challen var godsmængderne 3,7 lavere end i 2021.DFDS' forretningsområde, North Sea, har haft en midlertidig reduktion i færgekapaciteten og fortsatte forstyrrelser af nogle bilproducenters forsyningskæder og dermed mindre transporteret mindre gods i november i år sammenholdt med november sidste år.Mediterraneans mængder fortsatte med at vokse i november, mens mængderne i Østersøen forblev negativt påvirket af krigen i Ukraine.For de seneste tolv måneder 2022-21 har det været en nedgang i de samlede transporterede fragt-lanemeter på 2,4 procent fra 43,3 millioner lanemeter i 2021-20 til 42,2 millioner lanemeter i 2022-21. Justeret for Challen-området har nedgangen være på 0,5 procent.Når det gælder passagerområdet melder DDS om et stigende antal passagerer på rederiets ro/pax-færger. I forhold ti november sidste år er passagertallet steget med 119 procent til 179.000, hvilket svarer til, at passagertallet kom op på 80 procent af tallet for november 2019 - året førcorona-tiden.Antallet af biler svarede til 89 procent af mængderne i 2019.For de seneste tolv måneder 2022-21 var det samlede antal passagerer 3,5 millioner sammenlignet med 0,9 millioner i 2021-20 og 5,1 millioner i 2019.