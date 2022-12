Andelen af kvindelige chaufførlærlinge er stigende

Tirsdag 13. december 2022 kl: 10:18

Af: Redaktionen Tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at kvinderne udgør 8,3 procent af lærlinge i lære på vejgodstransportuddannelsen. Det er en stigning fra de foregående fire år, hvor kvinderne i gennemsnit har udgjort godt 6 procent af lærlingene.- Det går den helt rigtige vej for branchen, og det glæder mig, at flere kvinder ønsker at blive lastbilchauffører. Det er en udvikling, vi som branche skal gøre alt for at understøtte, siger Lars William Wesch, der er direktør i ATL.Godstransporten har givet håndslag på, at kvinderne skal udgøre 10 procent af den samlede andel lastbilchauffører i 2030. Med den øjeblikkelige tilgang af kvinder på chaufføruddannelsen, der har været i 2022, er det ifølge Lars William Wesch indenfor rækkevidde.- Det er et ret bemærkelsesværdigt spring. Andelen af kvinder har ligget stabilt i mange år, så jeg håber at udviklingen fortsætter i samme tempo. Der ligger stadig en opgave foran os om at tiltrække endnu flere kvinder, men vi nærmer os 2030-målet med hastige skridt, siger han og fortsætter:- Nu skal vi sikre, at de kvindelige lærlinge også bliver i branchen. Det kræver en målrettet indsats, hvor virksomhederne bliver ved med at vise kvinderne, at de er velkomne i branchen, og at der er plads til dem. Lykkes vi med det, er jeg sikker på, at vi når vores mål.