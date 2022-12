Lastvognsproducent udvider sit elektriske program med lange chassiser

Mandag 12. december 2022 kl: 20:17

El-lastbiler er attraktive for både chauffører og bymiljøer

Forbedret kundefleksibilitet

Elektriske chassiser i Volvo FH-, FM- og FMX-programmet kan specificeres således:



Max. motoreffekt: 490 kW Drivline: 3 elektriske motorer

Batterier: 450-540 kWh, 5-6 batterier Førerhus: Globetrotter, Globetrotter XL førerhus

Akselafstand: 4.300-6.700 mm

Akselkonfigurationer: 4x2R, 6x2R, 6x4R, 8x2R, and 8x4R

Kraftudtagsmuligheder: Elektrisk, gearkassedrevet og elektro-mekaniske Salgsstart i februar 2023, serieproduktion fra starten af maj 2023: Salgsstart i februar 2023, serieproduktion fra starten af maj 2023:

Max. motoreffekt: 330 kW

Drivline: 2 elektriske motorer

Batterier: 360 kWh, 4 batterier

Førerhus: Kort dagførerhus

Akselafstande: 3.900-6.700 mm

Salgsstart i juni 2023, serieproduktion fra starten af september 2023: Salgsstart i juni 2023, serieproduktion fra starten af september 2023:

Batterier: 180-270 kWh, 2-3 batterier



Om Volvo Trucks:

Volvo Trucks leverer en komplet serie af mellemstore og tunge lastbiler gennem et forhandlernetværk med 2.200 servicepunkter i over 130 lande

Volvo Trucks har produktionsanlæg i 13 lande verden over

I 2021 leverede Volvo Trucks på verdensplan over 123.000 lastbiler

Volvo Trucks er en del af AB Volvo-gruppen, der er en af verdens førende producenter af lastbiler, busser og entreprenørudstyr samt marine- og industrimotorer

Koncernen leverer også finansierings- og serviceløsninger



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Den seneste udvidelse af det elektriske modelprogram hos Volvo Trucks omfatter lange chassiser af Volvo FH, Volvo FM og Volvo FMX.Takket være flere muligheder for at specificere lastbilerne med forskellige batteri-, førerhus- og chassisløsninger kan de nye lange chassiser opbygges med elektrificeret udstyr til en bred vifte af specialiserede transportopgaver. Det gælder eksempelvis lastbiler til varedistribution, renovationskørsel og entreprenørkørsel. Volvo Trucks oplyser, at produktionen af de nye varianter begynder i første kvartal af næste år.- Med disse nye, elektriske lastbilvarianter gør vi det nemmere end nogensinde før for endnu flere kunder at overgå til elektrificerede køretøjer og for kommuner at skifte til nul-emissionskøretøjer til stort set alle transportløsninger, siger Roger Alm, der er President for Volvo Trucks.- Vores kunder kan få disse lastbiler specificeret til netop deres behov for at reducere udslippene og samtidig opnå samme funktionalitet som de har med deres nuværende diesel-lastbiler, siger han videre.Med det udvidede modelprogram er det muligt at erstatte flere tunge diesellastbiler med elektriske lastbiler til samme kørselsopgaver. Udover at begrænse lokale udstødningsemissioner giver elektriske lastbiler et bedre arbejdsmiljø for chaufførerne, da de kører med et markant lavere støjniveau og en mere glidende acceleration, hvilket også bidrager til et bedre miljø for de lokale beboere.Volvo Trucks oplyser, at de nye elektrificerede chassistyper i FH-, FM- og FMX-programmerne kan leveres med en batterikapacitet fra 180 til 540 kWh, hvilket giver stor fleksibilitet og mulighed for at løse en bred vifte af kørselsopgaver.- Disse lastbiler kan klare alle former for transportopgaver fra let til tungt gods. Kunderne kan vælge præcis den batterikapacitet, de har brug for til at få løst deres kørselsopgaver på en økonomisk og effektiv måde. Ved ikke at have flere batterier end nødvendigt, kan nyttelasten øges. Vi kan kort sagt levere den optimale og mest omkostningseffektive elektrificerede transportløsning uanset kørselsopgave, fastslår Roger Alm.Volvo Trucks har i dag et komplet udvalg af elektriske lastbiler i serieproduktion. Koncernens mål er, at halvdelen af det samlede globale lastbilsalg skal være elektrisk senest i 2030.Salgsstart i december 2022, serieproduktion fra starten af marts 2023: