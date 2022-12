Tungvognspolitiet standsede knap 100 køretøjer

Mandag 12. december 2022 kl: 12:36

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kontrollerne, der foregik hen over dagene 5. - 7. december, blev gennemført på flere rastepladser omkring Motorvej E45 og motorvejen Rute 15 mellem Aarhus og Herning i henholdsvis Aarhus og Herning Kommune. Foruden TCN deltog Færdselsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, veterinære myndigheder, Miljøstyrelsen og politiets bremseprøvestand fra Tungvognscenter Øst.Resultatet efter de tre dages kontrol var, at 98 køretøjet blev standset - heraf var 42 udenlandske.Den ansvarlige for indsatsen, politikommissær ved Nordjyllands Politi, Claus Kjær-Pedersen, oplyser, at der blev optaget rapporter om brud på køre- og hviletidsreglerne, overtrædelse af godskørselsloven, ulovlig cabotage, overlæs samt en del rapporter vedrørende fejl og mangler.En del tunge køretøjer blev desuden testet på Tungvognscenter Øst's bremserullefelt, hvor der blev konstateret mange fejl på bremser - eksempelvis fik to sættevogne afmonteret nummerpladerne på grund af manglende bremsevirkning, og flere blev indkaldt til kontrolsyn - primært på grund af fejl på bremser.- Jeg er meget tilfreds med alles indsats i forbindelse med kontrollen. Der blev, som det fremgår, kontrolleret en hel del køretøjer. Resultaterne viser desværre, at et passende kontroltryk på vejnettet er strengt nødvendigt, vurderer Claus Kjær-Pedersen.Han tilføjer, at formålet med en sådan massiv tungvognskontrol med så mange forskellige myndigheder involveret er at kontrollere bredt i forhold til tung- og varevognstrafikken i Danmark.Kontrollen er målrettet føreren, køretøjerne samt køretøjernes belæsning med mere. Der kontrolleres løn- og ansættelsesforhold, og om førerne har erhvervet og har medbragt de fornødne kørekort, beviser samt tilladelser og lignende i forbindelse med kørslen.Herudover kontrolleres, om køretøjerne er i lovlig og forsvarlig stand.Ud over ovenstående resultater af kontrollen, kommer de involverede myndigheders egne kontroller og resultater.