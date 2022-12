Østjysk storhavn er nået over 2021-niveau

Mandag 12. december 2022 kl: 11:28

Af: Redaktionen - Det er glædeligt, at godsomsætningen allerede på nuværende tidspunkt overstiger sidste år, der var et af vores bedste år. Det er det, fordi vi kan se, at skibstransporten til og fra Aarhus Havn i stigende grad tilvælges, og det er godt for klimaet. Og så giver den stigende godsomsætning fremgang og udvikling i Aarhus og hele Danmark, siger Thomas Haber Borch, der er administrerende direktør i Aarhus HavnHan forventer dog et mere usikkert 2023.- Vi står på tærsklen til et år, hvor vi forventer større usikkerhed og udsving i godsmængderne. Den urolige situation i verden med krig, inflation og energikrise har indtil videre betydet fremgang i blandt andet bulk-mængderne. Her har Aarhus Havn en effektiv infrastruktur, som vi stiller til rådighed, så vi kan sikre danskernes forsyning nu og i det kommende år, siger Thomas Haber Borch.En af de aktører, der fik godsomsætningen på Aarhus Havn til at overstige sidste års omsætning, er rederiet Finnlines. Managing Director i Finnlines Danmark A/S, Rune Klintrup Nielsen, ser tilfreds tilbage på de seneste 11 måneder af 2022.- Vi har i årets løb oplevet fremgang i godsmængden mellem Finland og Danmark. For at være bedre stillet til at imødekomme behovet, har vi været i stand til at få større skibe allokeret på ruten mellem Aarhus – Travemünde – Helsinki. Det har også haft den positive effekt, at vi har reduceret vores CO2-udledning per transporteret enhed betragteligt. Det er et stort fokuspunkt i hele koncernen at sikre så grøn transport som muligt. Derfor er der også blevet investeret mange penge i nye skibe, der vil komme til at have en positiv effekt, siger Rune Klinstrup Nielsen.Finnlines er en af de største aktører inden for sikring af den finske forsyningssikkerhed og har to ugentlige anløb til og fra Aarhus Havn med ro/ro-skibe. En væsentlig del af de godsmængder, der kommer til Aarhus fra Finland, er træ, papir og stål til byggeindustrien, mens der den anden vej bliver afskibet en bredere vifte af forskellige godstyper.Aarhus Havn forventer at slutte året med en samlet godsomsætning for 2022 på 11 millioner ton. Hvis det nås, vil der være tale om en gennemsnitlig årlig stigning på omkring 400.000 ton over de seneste otte år.









Årlig godsomsætning på Aarhus Havn i de seneste otte år (millioner ton) 2022 (pr. 30. november) 10.144 2021 10.136 2020 9.248 2019 8.943 2018 8.802 2017 8.628 2016 8.225 2015 7.881 2014 7.753

