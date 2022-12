Toget holder i landsby efter 43 års pause

Mandag 12. december 2022 kl: 10:38

Af: Redaktionen Når Sparkær er kommet på køreplanen for togene mellem Skive og Viborg, kan man spare knap en halv times transporttid på en tur til Viborg. Med tog kan man komme fra Sparkær til Viborg på 8 minutter - med bus tager det 35.









Den kortere transporttid ventes også at få flere til at lade bilen stå - eller lade være med at købe bil nummer to.









For at få Sparkær i køreplanen igen har Viborg Kommune fundet 12 millioner kroner, som er brugt ti at få gjort trinbrættet i Sparkær brugbart igen. Byens borgere har også bidraget med 157.000 indsamlede kroner.

























© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.