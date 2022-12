Slagger fra forbrændingsanlæg skal bære ladeparker og lastbilparkering

Fredag 9. december 2022 kl: 12:20

Fakta om forbrændingsslagge:

Det har længe været muligt at anvende forbrændingsslagge som bundsikring eller fyld i for eksempel dæmninger. Vejdirektoratet er nu i gang med at udarbejde en ny vejregel, som gør, at forbrændingsslagge også kan anvendes i selve bærelaget lige under asfalten

Foreløbige resultater viser, at forbrændingsslagge som bærelag er kvalitetsmæssigt på niveau med traditionelt stabilgrus

Når man anvender forbrændingsslagge til byggeri af veje eller cykelstier, bliver slaggen indkapslet for at sikre imod nedsivning af regnvand til grundvandet. Det gør man blandt andet ved at etablere en tæt belægning af asfalt over slaggen eller udlægge en membran, inden der lægges jord eller græs ovenpå materialet

Afatek får deres slaggegrus fra seks forskellige forbrændingsanlæg på Sjælland og udvinder efterfølgende metaller fra slaggen. På den måde sikrer de en slaggegrus med egenskaber, der matcher de traditionelle vejbygningsmaterialer

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Slaggegrus er nu godkendt til anvendelse i bærelaget lige under asfalten. (Foto: Afatek)Forsøget med slaggegrus, der er et restprodukt fra affaldsforbrændingen, hvor kommunernes restaffald kommer tilbage som et råstof til byggeri af veje og stier, skal lette presset på grusgravene på Sjælland, så man sparer på de naturlige råstoffer. På den måde trækker Vejdirektoratet byggeriet i en grønnere og mere bæredygtig retning.- Vi har i Vejdirektoratet fokus på at anvende bæredygtige materialer og finde alternativer til de naturlige råstoffer. Særligt i de områder hvor ressourcerne er knappe. Slaggegrus er et restprodukt, som er godkendt til vejbyggeri, og som en del af forsøget vil vi holde øje med, hvordan materialet opfører sig og holder over tid. Vores forhåbning er, at materialet vil bidrage til, at vi kan spare på de naturlige råstoffer i de projekter, hvor det giver mening, siger projektleder Charlotte Veiss-Pedersen, fra Vejdirektoratet.Vejdirektoratet har fået miljøgodkendt brugen af slaggegrus, der under de rette vilkår ikke vil have en negativ påvirkning på den omkringliggende natur. Vejdirektoratet forventer, at brugen af slaggegrus fremfor naturlige råstoffer vil give en besparelse på omkring 1 million kroner og 100 ton CO2 ved ombygningen af de to rastepladser.Det er den kommunalt ejede virksomhed Afatek, der behandler den certificerede slaggegrus, og Vejdirektoratet er positivt indstillet i forhold til at bruge materialet på projekter, hvor det kan erstatte de naturlige råstoffer, som man på sigt forventer kan blive en mangelvare mange steder i landet.