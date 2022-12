Svensk trafikselskab overtager tog over Øresund

Fredag 9. december 2022 kl: 11:47

Fakta:

Aftalen blev underskrevet i 2018 mellem Region Skåne og det danske transportministerium. Søndag 11. december 2022 træder aftalen i kraft, og løber frem til december 2029

Fra køreplansændringen 11. december kører Skånetrafiken fire afgange i timen i stedet for tre i løbet af dagen over Øresundsbron. I myldretiden er der seks afgange i timen

Transdev-koncernen bliver ny trafikoperatør for Øresundstogene fra 11. december, mens virksomheden, Mantena, står for vedligeholdelsen af ​​togene i Hässleholm-depotet, der tilpasset til Øresundstogene

Af: Redaktionen Skånetrafikken betegner aftalen, som Region Skåne har indgået med Transportministeriet i Danmark, som unik - enestående.Emelie Fredell, der er affärschef Öresundståg hos Skånetrafiken fremhæver, at Transportministeriet i Danmark har vist stor tillid til Skånetrafikken.- Det giver os forudsætninger for at udvikle trafikken, hvilket gavner hele Øresundsregionen. Derfor er det vigtigt, at vi nu forvalter denne tillid og de betingelser, som aftalen giver, siger Emelie Fredell.Togtrafikken over Øresund er en af ​​de vigtigste forudsætninger for samarbejde og fortsat udvikling af hele Øresundsregionen. Et sammenhængende system betyder, at Skånetrafiken nemmere kan analysere, udvikle og forbedre trafikken. Der vil også være bedre kontrol og styring i tilfælde af trafikforstyrrelser.- Det er vigtigt at knytte Skåne og Danmark til en fælles arbejdsmarkedsregion. Ansvaret for hele strækningen giver os bedre forudsætninger for at skabe en sammenhængende rejse over sundet og dermed øge attraktiviteten for pendlere til at vælge det bæredygtige alternativ, siger bestyrelsesformand for kollektivtrafiknämnden, Carina Zachau (M)Alle tog vil blive vedligeholdt i en ny remise i Hässleholm-depotet, hvilket giver bedre kontrol og øget effektivitet.