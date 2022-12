Transportvirksomhed har fået Volvo FM med overraskende mange finesser

Torsdag 8. december 2022 kl: 13:58

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Kroghejset er et Mulitlift Ultima 21SL.52-hejs, som hører til de lavtbyggede af slagsen. Det har tip- og optrækskapacitet på 21 ton og beregnet til kasselængder på 4,4 - 5,9 meter. Hejset styres fra førerhus, hvor det også er muligt at betjene den hydrauliske underkøringskofanger.Derudover har opbygningen værktøjskasser, skuffer samt skovlbeslag og inddækninger i galvaniserede plader.3x53 Transport A/S har mange års erfaring med transport i Danmark på det seneste også i Europa.