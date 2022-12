- Vi har et ansvar

LOGISTIK-DIREKTØR OM CHAUFFØRMANGEL:

Torsdag 8. december 2022 kl: 10:31

Årsag og virkning

Om chaufførmangel:

Af: Redaktionen - Chaufførmanglen er en realitet, som vi er nødt til at forholde os til, siger Peter Hut.Han mener, at transportvirksomheder generelt kan bidrage til dels at gøre chaufførfaget mere attraktivt og dels at støtte deres samarbejdspartnere - det vil sige vognmændene - til at finde kvalificeret arbejdskraft.- Vi arbejder på at gøre os attraktive som samarbejdspartner og arbejdsplads, fremhæver Peter Hut.- Derfor har vi med held blandt andet valgt at integrere chaufførerne mere i virksomheden i løbet af de seneste år.Der er mange bud på, hvad den stigende chaufførmangel skyldes. Alt fra løn og arbejdsvilkår, lovmæssige krav til arbejdstider samt skæve eller lange arbejdsdage bliver nævnt som årsager til den svigtende interesse fra især de yngre generationer. Dertil kommer et manglende fokus på at markedsføre chaufføruddannelsen til unge kvinder.- Jeg tror, at den sociale anseelse har betydet meget for faget og tilslutningen til uddannelsen, og det er en tendens, vi må vende, påpeger Peter Hut.Derfor gør han personligt en indsats for, at vognmænd og chauffører tilknyttet hans filial, føler sig velkomne og inkluderet i hverdagen hos Dachser Denmark. Peter Hut går den ekstra mil for dem, og de belønner hans engagement.- Vi har en meget lav skadesprocent og en utrolig høj performance hos de chauffører og vognmænd, vi samarbejder med, fortæller Peter Hut.Det skyldes ifølge filialchefen indsatsen med at skabe glade og tilfredse chauffører. Hos Dachser arbejder man med en algoritme, som skaber et optimeret ruteforslag til chaufføren ud fra forskellige parametre som tid og miljømæssig påvirkning.- Men teknologien kan kun tage os en bid af vejen. Vi har stadig brug for chaufførens ekspertise - kun chaufføren ved, hvor og hvornår man kan komme ind hos den enkelte kunde. Derfor kan vedkommende altid ændre i ruteforslaget og tilrettelægge den rute, der passer bedst fra dag til dag. Vi prøver også så vidt muligt at tilrettelægge turene, så vores chauffører kan komme hjem til tiden, hvis der for eksempel skal hentes børn, og ikke mindst opfordrer vi vores samarbejdspartnere til at give de dygtige chauffører et par kroner mere i timen som et ekstra tillæg - på Dachsers regning.Virksomheden arbejder i øjeblikket sammen med uddannelsesinstitutionen TEC i Hvidovre, som blandt andet uddanner lastbilchauffører, for at etablere et nyt koncept for chaufføruddannelsen, hvor de studerende får indblik i processerne både på kontoret og terminalen hos Dachser i Hvidovre, før de starter chaufførlærlinge hos vognmanden.- Min overbevisning er, at vi her virkelig kan gøre en forskel. Som stor international logistikvirksomhed har vi et ansvar for at bidrage til at gøre chaufførerhvervet mere attraktivt - for uden chaufførerne er der ingen transportbranche, understreger Peter Hut.Den internationale transportorganisation for vejtransport, IRU, har set på manglen på chauffører. Det kan man læse mere om her:Transportorganisationen, ITD, vurderer, at der mangler 10.000 chauffører i Danmark.