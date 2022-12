Brancheorganisation kalder visioner om sikre rastepladser uambitiøse

Af: Redaktionen EU-ministrene nåede til enighed om forordningen om EU’s retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (TEN- T). TEN-T-politikken er et nøgleinstrument til udvikling af et effektivt transportnet på tværs af EU. Med revisionen af den nuværende forordning styrkes infrastrukturkravene betragteligt, og de udvides for at lette overgangen til bæredygtige transportformer.- Det er positivt, at EU’s transportministre er blevet enige om en fælles holdning, men på en række områder kunne man godt have ønsket sig nogle højere ambitioner fra landenes side særligt på udvidelsen af nye, sikre rastepladser, siger Rune Noack, der er transportpolitisk chef i DI Transport.- Det er ærgerligt, at landene nedtonede EU-Kommissionen's ambitioner og ikke ville investere i flere rastepladser. Sikre rastepladser i EU er en vigtig del af infrastrukturen, og de er med til at sikre ordentlige forhold for chauffører og medarbejdere i branchen, fremfører Rune Noack.På Rådsmødet gav det tjekkiske EU-formandskab desuden en status for en række igangværende lovgivningssager - herunder de relevante forslag i EU’s klimapakke ”Fit for 55”, der samlet set har til formål at reducere EU's drivhusgasemissioner med mindst 55 procent senest i 2030.- Transportforslagene i "Fit for 55" er alle væsentlige bidrag til den grønne omstilling af sektoren, og jeg håber, at det kommende svenske EU-formandskab vil videre med at nå til enighed med EU-Parlamentet om forslagene, siger Rune Noack og fortsætter:- Ikke mindst når det gælder infrastrukturen til ladefaciliteter er det helt nødvendig at have et højtambitionsniveau, så der reelt skabes tilstrækkelig kapacitet.