Arbejdsløsheden i oktober endte stort set uændret

Tirsdag 6. december 2022 kl: 08:00

Ledighedsprocenten faldt for 25-29-årige

Af: Redaktionen (Grafik og kilde: Danmarks Statistik)De seneste tal over ledigheden fra Danmarks Statistik viser, at antallet af ledige ukrainske flygtninge, der via særloven modtager kontanthjælp i form af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse, er faldet fra 5.700 i september til 5.600 i oktober.Fra september til oktober faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 25-29-årige, mens den forblev uændret for de resterende aldersgrupper.Fra september til oktober steg ledighedsprocenten på Bornholm og i Sydjylland med 0,1 procentpoint. I samme periode faldt ledighedsprocenten i Byen København og i Nordsjælland med 0,1 procentpoint. I de øvrige syv landsdele forblev ledighedsprocenten uændret. Hermed er Nordsjælland landsdelen med den laveste ledighed, mens Byen København har landets højeste ledighedsprocent i oktober.De sæsonkorrigerede ledighedstal for juli, august og september 2022 er i forbindelse med denne offentliggørelse opjusteret med henholdsvis 300, 400 og 900. Revisionerne skyldes først og fremmest opdateringer af de faktiske indberetninger for de seneste måneder og i mindre grad selve sæsonkorrektionen.