STATISTIK:

Mandag 5. december 2022 kl: 13:59

Af: Redaktionen (Grafik og kilde: Danmarks Statistik)For bygge og anlæg falder andelen af virksomheder, der oplever mangel på materialer, fortsat. I november svarede 15 procent af virksomhederne, at de oplever det som en produktionsbegrænsning. Andelen af virksomheder, som oplever mangel på arbejdskraft, falder marginalt til 32 procent. For begges vedkommende er de på det laveste niveau siden april 2021.

Figuren ovenfor viser udviklingen i 2022, når virksomheder har vurderet, hvordan de forventer, at beskæftigelsen vil udvikle sig de kommende tre måneder. Her ses, at der har været et tydeligt fald igennem året, så der nu er en overvægt af virksomheder på tværs af alle fire erhverv, der melder, at de forventer faldende beskæftigelse.













I serviceerhvervene er andelen, som oplever mangel på efterspørgsel, steget 24 procent i oktober til 29 procent i november. Den ligger dog stadig noget under andelen, der oplever mangel på arbejdskraft, der dog falder til 38 procent i november.Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i november viser en meget svag stigning for tre ud af fire erhverv. Kun detailhandelen oplever et lille fald på månedsbasis og udbygger dermed det meget lave og negative niveau. Faldet skyldes et markant dyk i den faktiske omsætning, der ikke kan opvejes af de mindre negative udsigter, der meldes om i den forventede omsætning. Udviklingen kan også ses i seneste tal for detailomsætningsindekset. De resterende erhverv oplever kun marginale ændringer i indikatorerne på månedsbasis.