Svensk distributør kører fødevarer ud i Danmark - i el-biler

Mandag 5. december 2022 kl: 13:41

Af: Redaktionen - Investeringen i el-biler til Danmark er et vigtigt skridt på vores rejse mod fossilfri fødevaretransport. Vi starter med 10 elbiler i Aarhus og København, hvor vores distributionscentre er tæt på og sikrer, at bilerne oplades med grøn strøm, siger Gordons administrerende direktør, Ali Ghoce.

Der er tale om den nye kinesiske el-bilmodel model, Maxus E-Deliver. Den stammer fra en af Kinas største bilproducenter, SAIC Motor, som blandt andet har produceret biler for VW i Kina i næsten 40 år.







- Vi sætter en ære i at være de bedste til afkølet fødevaretransport, så vores krav til bilerne var store og meget specifikke. Maxus er blandt andet stærke på avancerede batteriløsninger, som gør det muligt at holde maden i den rette temperatur samtidig med, at bilerne har en god rækkevidde, siger Ali Ghoce.







Gordon Delivery er siden starten i 2025 blevet en stor spiller inden for køletransport i Sverige. Siden de åbnede i Danmark i 2020, er det også gået fremad her. I dag leverer Gordon Delivery blandt andet mad for Hello Fresh, Get Fit Food og Eat Grim. Selvom der har været fart på, lægger Ali Ghoce dog ikke skjul på, at han gerne havde set indfasningen af fossilfri køletransport i Danmark gå endnu hurtigere.







- Målet er, at vi skal have CO2-neutral levering af afkølede fødevarer i både danske og svenske byer i 2025. Krigen i Ukraine har desværre påvirket leverancen af biler, og det har gjort, at vi har måttet sænke tempoet en kende, men her og nu er vi glade for dette første skridt med 10 biler. Så må der komme flere, så hurtigt forholdene tillader det, siger Ali Ghoce.





I Sverige er Gordon Delivery nået langt i den bæredygtige retning. Men på et punkt har den danske lovgivning ifølge Ali Ghoce's vurdering vist sig at gøre omstillingen herhjemme lettere end i Sverige. En let lastbil, der må køres af en chauffør med almindeligt kørekort, må nemlig normalt ikke veje mere end 3,5 ton med last. Den grænse har man i Danmark hævet til 4,25 ton, fordi eldrevne lastvogne, som er tungere på grund af batteriet, ellers kun måtte køres af en chauffør med stort kørekort.





- Reglerne påvirker logistikken mere, end man måske skulle tro. I Danmark kan vi ikke blot køre med større kapacitet og være mere effektive. Det er også væsentligt nemmere at rekruttere gode chauffører, hvilket spiller en stor rolle for kvaliteten i leverancen, siger Ali Ghoce om forholdet, som har gjort, at de i Sverige har investeret i en særlig type af mindre biler.













Fakta:

I uge 49 kører den første el-bil fra svenske Gordon Delivery ud i København

Firmaet indfaser i første omgang to elbiler i Aarhus og otte i København

Bilerne lades op med grøn strøm på firmaets egne distributionscentre

Batterierne i kølebilerne skal både kunne drive bilen og nedkølingen, hvilket kræver en særlig teknologi

Bilerne er af mærket Maxus e-Deliver 9 og produceres af kinesiske SAIC Motor, som blandt andet laver biler for VW i Kina

Gordon Delivery er specialiserede i ubrudte kølekæder og leverer primært fødevarer, men har også kunder i medicinalindustrien

Maxus e-Deliver 9-bilerne har et volumenkabinet fra CAB-kassen med lift i bagenden

Batteripakken er på 65 kWh og lasteevnen er på op til 790 kg

Gordon Delivery blev grundlagt i 2015 og udfører over 600.000 månedlige leverancer af dagligvarer, medicin og måltidsløsninger

Virksomheden har specialiseret sig i digitaliserede strømme af temperaturkontrollerede last mile-leverancer

I 2021 havde virksomheden en omsætning på 413 millioner kroner

Gordon Delivery er ud over Sverige og Danmark også aktiv i Finland og Norge.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.