Busser med få passagerer er gode for den kollektive trafik - inspiration fra Sverige

GÅ-HJEM-MØDE:

Onsdag 9. november 2022 kl: 20:46

Tidspunkt: 1. december, klokken 15.30-17.30

Sted: Movia, Gammel Køge Landevej i Valby - eller via Teams

Pris: Gratis for medlemmer af TØF og Kollektiv Trafik Forum

Pris for ikke-medlemmer: 500 kroner

Program:

15.30: Velkomst

15.35: John Hulten om K2 samt Public transport funding under pressure – a view to Sweden

16.10: Joel Hansson om afhandlingen Regional public transport: The balancing act of service planning

16:45: Debat

17.00: Networking og et glas bobler

17.30: Tak for i dag

Af: Redaktionen Udgangspunktet for gå-hjem-mødet er den aktuelle situation, hvor den kollektive trafik har svært ved at få passagerne til at vende tilbage efter corona-tiden, og hvor indtægtskrisen risikerer at føre til en kraftig opbremsning med yderligere faldende antal passagerer til følge. Sverige er, ligesom Danmark, ramt af nedgang i antal passagerer og- indtægter samt højere brændstofpriser.Så spørgsmålet på gå-hjem-mødet er, hvordan man undgår, at faldende indtægter medfører færre afgange, som igen medfører færre passagerer og så videre.I Sverige er der et bud på, hvordan man kan forebygge denne onde cirkel. Svenske K2 - Nationnellt Kunskapscentrum för Kollektivtrafik - forsker i, hvordan den kollektive trafik kan gøre både store og små byer, samt regioner, mere attraktive at bo i. I en svensk kontekst formidler K2 viden til beslutningstagere, så debatten om den kollektive trafik føres på et videnskabeligt grundlag.På dette Gå-hjem-møde vil John Hulten og Joel Hansson - begge fra K2 - blandt andet behandle spørgsmålet om, hvordan stat, regioner og kommuner har et fælles ansvar og en fælles mulighed for at udvikle den kollektive trafik efter corona-tiden. Endvidere vil de præsentere en ny doktorafhandling, der har det kontraintuitive budskab - "at hvis vi skal vinde flere passagerer over i den kollektive trafik, så skal vi satse på afgange, hvor der er få rejsende".Arrangørerne peger på, at budskabet er både paradoksalt og interessant, og netop derfor har KTF og TØF inviteret dem til at uddybe budskabet ved gå-hjem-mødet.Oplægsholderne deltager via Teams, men arrangørerne håber, at man vil være med fysisk, så der kan blive en dialog med kolleger.Der er mulighed for deltagelse via Teams.Tilmeldingsfristen er 30. november klokken 15.00.





