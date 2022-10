Busoperatør fejrede rejsegilde

Onsdag 12. oktober 2022 kl: 12:17

Fra skadebegrænsning til opførelse





Celero Danmark A/S er et forholdsvis nyt selskab med Jensen Gruppen og Clausens Service i ryggen. Dermed kan selskabet hjælpe fra skaden sker, til nøglerne afleveres. Og det er projektet hos Keolis et godt eksempel på, siger Line Bang Nielsen, der er administrerende direktør hos Celero Danmark A/S.



- Vi har bragt alle vores kompetencer, fra sikringsarbejdet til byggeriet, grundigt i spil her. Vi har benyttet vores interne kræfter i koncernen og har valgt at hyre vores koncern-kollegaer fra Jönsson Entreprise A/S ind på sagen, da vi netop her kunne gøre brug af egenproduktion, siger hun.







Af: Redaktionen Det tidligere anlæg med busdepot og hovedkontor på Naverland i Glostrup brændte midt om natten 1. april 2021. Branden startede i en bus og bevægede sig videre til vaskehalen og hovedkontoret.Celero Danmark A/S står for totalentreprisen med opførelsen af det nye busdepot, som indeholder et værksted, vaskehal, klargøringsområde og hovedkontor med et samlet areal på 2.111 kvadratmeter.- I dag fejrer vi, at genopbygningen skrider hastigt frem. Vi fejrer også et vellykket samarbejde mellem de mange forskellige faggrupper. Det handler om at vælge de rigtige samarbejdspartnere alene havde vi ikke kunnet gøre det, sagde Keolis' Danmarks administrerende direktør, Peter Lanng Nielsen ved rejsegildet.Det var virksomheden Polygon DB, som rekvirerede Celero Danmark A/S til at bistå med den efterfølgende oprydning og sikingsarbejde efter branden. Senere fik Celero lov til at byde på selve genopbygningen og projekteringen.