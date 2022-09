Transportfond er klar til endnu en uddeling

Tirsdag 13. september 2022 kl: 13:56

Af: Redaktionen Ved efterårets uddelinger har FDE Fonden særligt fokus på nogle signaturprojekter, hvor der kan søges støtte til større projekter på følgende områder:Støtte til opførelse af offentligt tilgængelige snebroer på transportknudepunkter eller på relevante uddannelsesinstitutionerStørre projekter eller initiativer, der kan fremme udbudet af chauffører.Større projekter og initiativer, der kan fremme udbredelsen af ESG-tiltag i transportbranchen.Herudover kan der også ansøges og gives støtte til FDE Fonden's sædvanlige hovedområder:Forskning og innovationsprojekter, der kan understøtte og videreudvikle dansk godstransport og logistik, som f.eks. inden for områder som: ”Klima og miljø”, ”Digitalisering og automatisering” og ”Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft”.Udvikling af uddannelsernes indhold direkte rettet mod godstransport- og logistikområdet, udvikling af nye uddannelser samt studieture.Projekter og initiativer, der øger færdselssikkerheden mellem lastbiler og øvrige trafikanter.Fremme af godstransport- og logistikbranchens omdømme og synlighed samt fastholdelse af dansk landevejstransports historie.Økonomisk støtte til medarbejdere tilknyttet godstransportbranchen, der på grund af færdselsuheld, alvorlig sygdom elller lignende er kommet i en trængt og ulykkelig situation.På fondens hjemmeside www.fdefonden.dk fremgår det, hvilke forhold der generelt lægges vægt på ved vurdering af ansøgninger.Ansøgninger indsendes via fondens hjemmeside www.fdefonden.dk og skal være indsendt senest 10. oktober 2022. På hjemmesiden kan man se, hvad der tidligere er ydet støtte til.Bestyrelsen forventer, at der kan udsendes svar på ansøgningerne i første halvdel af december 2022.