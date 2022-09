Trainee-uddannelse fylder 10 år

Onsdag 7. september 2022 kl: 11:02

Af: Redaktionen Danske Rederier oplyser i forbindelse med 10. årgang, at 44 tilmeldte trainees i denne uge begyndte et uddannelsesforløb på Danish Shipping Education under Danish Shipping Academy. De nye studerende bliver som det 10. hold en slags jubilæumsårgang.







De seneste år er der arbejdet på at øge andelen af kvindelige trainees på uddannelsen, og på den nye årgang er en tredjedel af de nye trainees kvinder. Det samme gælder årets undervisere, som også tæller en tredjedel kvinder.





- Det er altid festligt at tage imod en ny årgang på Danish Shipping Education, og vi kan også fejre, at vi efterhånden har fået bedre fat i kvinderne. Vi vil gerne vise, at denne branche kan være for alle, og at her er plads til alle typer og nationaliteter, som har lyst til en karriere indenfor shipping, siger Anne Panknin Kristensen, der er uddannelseschef i Danske Rederier.





Ti forskellige nationaliteter er repræsenteret på den nye årgang, som repræsenterer 17 forskellige virksomheder. Det er flere virksomheder på én årgang end nogensinde før.





Den første uge af uddannelsen består både af ryste-sammen og den første undervisning i Amaliegade og senere på Hornbækhus i Nordsjælland. Alle undervisere på uddannelsen er eksterne.





